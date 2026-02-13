Avengers: Doomsday, i fratelli Russo promettono: “Sarà un nuovo livello del MCU grazie a Doctor Doom"

Secondo Anthony e Joe Russo, Avengers: Doomsday porterà il Marvel Cinematic Universe su un piano narrativo inedito. L'arrivo di Doctor Doom, interpretato da Robert Downey Jr., impone un nuovo tono e una complessità mai vista nei precedenti film Marvel.

Ogni fase del Marvel Cinematic Universe ha cercato il suo momento di svolta, ma Avengers: Doomsday sembra voler riscrivere le regole del gioco. A dirlo sono direttamente i fratelli Russo, che raccontano come l'ingresso di Doctor Doom spinga la saga verso territori più ambiziosi e stratificati.

Doctor Doom e la sfida di un nuovo linguaggio Marvel

Con Avengers: Doomsday, il MCU si prepara a un cambio di marcia che non riguarda solo lo spettacolo, ma soprattutto la scrittura. Intervistati da Empire Magazine, Anthony e Joe Russo hanno spiegato che il film rappresenta "un nuovo livello" rispetto al passato, soprattutto dal punto di vista narrativo. "Ci spingiamo verso la complessità e la difficoltà di ciò che questi film possono fare a livello di racconto. Credo che in Doomsday abbiamo trovato una nuova soglia", hanno dichiarato, lasciando intendere un'opera meno rassicurante e più densa.

Avengers: Doomsday - Robert Downey Jr. per la promozione

Il fulcro di questa trasformazione è Victor Von Doom, figura che esige un tono preciso, quasi imperativo. "Doctor Doom richiede un certo tipo di atmosfera", hanno sottolineato i registi, suggerendo che il villain non sarà solo una minaccia fisica, ma anche concettuale. Non a caso, a incarnarlo è Robert Downey Jr., volto simbolo del MCU che torna però in una veste completamente ribaltata. Dopo aver dato anima e ironia a Tony Stark, l'attore si confronta ora con un personaggio che vive di controllo, intelligenza strategica e ambiguità morale.

Il film non si limiterà a raccontare uno scontro tra bene e male, ma punterà a intrecciare linee narrative complesse, mettendo in dialogo eroi provenienti da universi diversi. Avengers: Doomsday unirà infatti gli Avengers, i Fantastici Quattro e gli X-Men dell'era Fox, con diversi attori pronti a riprendere ruoli che il pubblico conosce bene. Un mosaico ambizioso, che richiede equilibrio e una visione registica capace di tenere insieme nostalgia e rinnovamento.

Il ritorno di Captain America e l'orizzonte di Secret Wars

Tra le sorprese più discusse c'è anche il ritorno di Chris Evans nei panni di Steve Rogers, rivelato in uno dei trailer del 2025. Una scelta che i Russo hanno commentato con affetto e consapevolezza: "Abbiamo un legame speciale con questo personaggio. Non riusciamo a immaginare questa storia senza il suo ruolo centrale. Il posto che occupa all'interno del gruppo resta fondamentale". Parole che confermano come Captain America continui a essere una bussola morale, anche in un contesto sempre più affollato di figure potenti e contraddittorie.

Avengers: Doomsday, Xavier nel film

Avengers: Doomsday non sarà però un punto di arrivo, ma un passaggio chiave verso qualcosa di ancora più grande. Il film aprirà la strada a Avengers: Secret Wars, altro progetto affidato ai fratelli Russo, che vedrà nuovamente Doctor Doom al centro del conflitto. Le riprese di Secret Wars sono previste per l'estate, dopo le sessioni di riprese aggiuntive di Doomsday in primavera, segno di una pianificazione che punta a costruire un arco narrativo solido e coerente.

Nel calendario Marvel, Doomsday arriverà il 18 dicembre, preceduto da Spider-Man: Brand New Day il 31 luglio. Nel frattempo, l'universo televisivo continuerà ad espandersi con Daredevil: Born Again - stagione 2, in arrivo su Disney+ dal 24 marzo. Un intreccio di cinema e serialità che prepara il terreno a uno dei momenti più delicati e ambiziosi della Fase 6.

Se le promesse dei Russo verranno mantenute, Avengers: Doomsday potrebbe rappresentare quel raro punto di svolta in cui il Marvel Cinematic Universe smette di guardare solo al proprio passato glorioso e prova a immaginare una nuova maturità narrativa. E, questa volta, l'uomo che un tempo era il cuore pulsante degli Avengers è pronto a diventare la loro più grande minaccia.