Avengers: Doomsday, la foto del set anticipa il ritorno in una location de I Fantastici 4: Gli Inizi

Per I Fantastici 4: Gli Inizi, I Marvel Studios hanno costruito un set enorme nei Pinewood Studios di Londra che contiene Times Square, l'Excelsior Launch Pad del Baxter Building e Yancy Street. Secondo quanto rivelato da una foto recente, una parte del set sarebbe stata conservata per Avengers: Doomsday.

L'annuncio del cast di Doomsday da parte di Marvel ha confermato la presenza dei membri della Prima Famiglia Marvel, interpretati da Pedro Pascal, Vannesa Kirby, Joseph Quinn ed Ebon Moss-Bachrach. È stato inoltre confermato che il team risiederà ancora sulla loro Terra prima di fare squadra con i potenti eroi di Terra-616.

Come rivela la foto diffusa sui social media, solo Yancy Street sarebbe stata conservata, suggerendo che nel film sugli Avengers in uscita nel 2026 vedremo La Cosa fare ritorno nei suoi vecchi luoghi di ritrovo prima o durante tutta la follia multiversale destinata a scatenarsi. Lo scooper @MyTimeToShineH ha confermato che il set in questione utilizzato per Avengers: Doomsday.

Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

La strategia anti-spoiler di Marvel

I fratelli Russo hanno anticipato di aver pianificato in dettaglio una strategia anti-spoiler per depistare i paparazzi durante la lavorazione di Avengers: Doomsday, il che significa che la foto diffusa potrebbe essere tutto ciò che otterremo nel prossimo futuro. Secondo fonti attendibili diffuse da Comicbookmovie la maggior parte del cast sarebbe già a Londra per prepararsi a iniziare la produzione.

Pare che i Fantastici Quattro avranno un ruolo cruciale nei due nuovi figli sugli Avengers in arrivo. I Marvel Studios lo hanno anticipato concludendo la rivelazione del cast con le sedie di Pedro Pascal (Mister Fantastic) e Robert Downey Jr. (Doctor Doom). Resta da vedere se Reed Richards e Victor Von Doom provengano dalla stessa realtà, ma questo lo scopriremo più avanti.

Avengers: Doomsday uscirà nel maggio 2026, mentre Avengers: Secret Wars seguirà nel maggio 2027.