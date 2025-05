Avengers: Doomsday, una foto dal set mostra un personaggio di Black Panther in un luogo proibito

La produzione del nuovo capitolo degli Avengers sta per spostarsi in Bahrein, dove vari membri del cast si stanno godendo un po' di tempo libero, ma una foto dal set potrebbe aver rivelato un importante mistero.

Avengers: Doomsday rimane avvolto nel mistero (o quasi) mentre la produzione del film prosegue in Inghilterra in attesa di spostarsi in Medio Oriente. E proprio dal Bahrein, dove alcuni membri del cast si stanno rilassando in attesa di fare ritorno sul set, spunta una foto che conterrebbe alcuni indizi sul destino di un certo personaggio di Black Panther.

Newton Thomas Sigel, direttore della fotografia di Citadel, Candy Cane Lane e dell'imminente Avengers: Doomsday, ha pubblicato sul suo account Instagram una foto controluce con la didascalia Bahrain Crane Porn. Nella foto, che mostra una gru in controluce, appaiono anche diverse sagome difficili da riconoscere. Ma i fan della Marvel sono fermamente convinti che la silhouette in basso a sinistra appartenga a M'Baku, interpretato da Winston Duke, con in mano il suo bastone.

Secondo alcuni rumor, il Bahrein potrebbe essere utilizzato come location per il Vuoto, la discarica metafisica situata alla Fine del Tempo e utilizzata dall'Autorità della Variazione Temporale. Il Vuoto è già apparso nella serie Disney+ Loki e nel film di supereroi del 2024 Deadpool & Wolverine. Se la teoria dei fan si rivelerà corretta, M'Baku si recherà nel Vuoto in Avengers: Doomsday e probabilmente non sarà solo.

Una location esotica

In attesa delle riprese in Bahrein, parte del cast di Avengers: Doomsday è stato avvistato e immortalato in un momento di relax.

Anthony Mackie (Sam Wilson), Letitia Wright (Shuri), Tenoch Huerta (Namor), Danny Ramirez (Joaquin Torres), Simu Liu (Shang-Chi), Winston Duke (M'Maku) e Hannah John-Kamen (Ghost), insieme a Mabel Cadena e Alex Livinalli, che hanno interpretato Namora e Attuma in Black Panther: Wakanda Forever, sono stati avvistati insieme nella regione intenti a godersi il tempo libero come mostrano le foto diffuse in rete.

Si ipotizza, inoltre, che la star di Loki Sophia Di Martino potrebbe unirsi a Tom Hiddleston in Doomsday. L'attrice non ha svelato molto nella sua storia su Instagram, ma sia lei che la sua controfigura in Loki sarebbero state avvistate a Londra, vicino a dove si sta girando il comic.

Avengers: Doomsday arriverà nelle sale a dicembre 2026, seguito da Avengers: Secret Wars a dicembre 2027. Entrambi i film saranno diretti dai fratelli Russo, che fanno ritorno nell'MCU dopo aver diretto Captain America: The Winter Soldier, Captain America: Civil War, Avengers: Infinity War e Avengers: Endgame.