Avengers: Doomsday, Famke Janssen smentisce il suo coinvolgimento: "Non ho mai parlato con Disney"

In Avengers: Doomsday ritorneranno in scena numerosi interpreti dei film degli X-Men, ma tra gli assenti c'è Famke Janssen, amata interprete di Jean Grey.

L'attrice, intervistata da Entertainment Weekly, è tornata sull'argomento sottolineando che Disney e Marvel Studios non l'hanno mai contattata.

L'inaspettata attenzione per Jean Grey

Famke Janssen, che ha recitato nei film dedicati ai mutanti ormai 25 anni fa, ha spiegato: "Ogni volta che faccio un'intervista si menziona Avengers: Doomsday. Lo trovo interessante. Non mi ero resa conto che fosse un ruolo così importante".

La star delle avventure degli X-Men ha aggiunto: "In ogni intervista che faccio ci sarà una domanda in proposito, e di tutto quello che dico quella sarà l'unica cosa che verrà stampata".

Famke Janssen in una scena di X-Men: Conflitto Finale

L'interprete di Jean Grey, apparsa nei film tratti dai fumetti per l'ultima volta in occasione di X-Men: Giorni di un futuro passato, ha poi proseguito sottolineando: "Dovrei essere lusingata, immagino, per il fatto che questo personaggio sia stato apprezzato dalle persone. È passato così tanto tempo, ma è bello che le persone parlino ancora di lei. Sono certa che ogni volta che c'è un film che realizzeranno... Quell'argomento verrà nuovamente sollevato".

L'assenza dal film Marvel

I fan si stanno chiedendo se Famke apparirà nel nuovo film diretto dai fratelli Russo dopo la conferma della presenza nel cast di Patrick Stewart (Professor X), Ian McKellen (Magneto), Rebecca Romijn (Mystique), James Marsden (Cyclops), Alan Cumming (Nightcrawler), Kelsey Grammer (Beast) e Channing Tatum (Gambit), interpreti dei film degli X-Men.

Janssen ha però ribadito nuovamente di "non aver mai parlato con Disney" del suo possibile ritorno nell'iconico ruolo.

Questo, tuttavia, non ha frenato le ipotesi dei fan che sperano l'attrice stia mentendo per mantenere il segreto della propria apparizione, come accaduto recentemente con Andrew Garfield che ha avuto l'occasione di indossare nuovamente i panni di Peter Parker.

Per ora non resta quindi che attendere i prossimi aggiornamenti riguardanti l'atteso film del MCU che avrà tra i suoi protagonisti anche Robert Downey Jr nel ruolo del villain Doom. L'appuntamento nelle sale è stato fissato al 18 dicembre 2026.