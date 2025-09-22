Avengers: Doomsday, gli X-Men indosseranno i loro costumi classici fedeli ai fumetti? Un indizio lo conferma

Con Avengers: Doomsday, in uscita a dicembre 2026, i Marvel Studios stanno preparando un film che si preannuncia come un evento gigantesco, con decine di eroi e villain pronti a incrociare le loro strade.

Tra le notizie che più hanno acceso la curiosità dei fan, c'è quella che riguarda gli X-Men: il team mutante tornerà infatti sul grande schermo indossando finalmente i costumi fedeli ai fumetti, come già accaduto per il Wolverine di Hugh Jackman l'anno scorso in Deadpool & Wolverine.

Negli ultimi giorni sono circolati online alcuni concept art che mostrano oltre venti personaggi coinvolti nel film, dal Dottor Destino a Ciclope. E proprio le immagini degli X-Men hanno colpito di più, perché lasciano intendere che la Marvel abbia deciso di abbandonare le reinterpretazioni più "realistiche" viste nei franchise Fox per riabbracciare l'estetica classica dei fumetti.

X-Men, i costumi classici non sono solo una scelta stilistica

Stiamo parlando di divise che ricordano molto da vicino lo stile di Astonishing X-Men e persino certe atmosfere di X-Men '97, la serie animata che ha riportato i mutanti al centro dell'attenzione e che presto tornerà con la seconda stagione.

Non si tratta solo di una scelta stilistica: riportare gli X-Men alle origini significa dare al pubblico ciò che ha sempre chiesto, cioè rivedere sul grande schermo quei costumi iconici che hanno reso indimenticabili personaggi come Ciclope, Tempesta o Jean Grey. Lo stesso James Marsden, che tornerà a interpretare il mutante, ha raccontato quanto sia stato emozionante per lui rimettere il costume "sgambato" dei fumetti, definendolo quasi come un ritorno a casa.

Il messaggio sembra chiaro: in Avengers: Doomsday gli X-Men non saranno solo un'aggiunta al cast corale, ma un vero omaggio alla loro storia editoriale. Insomma, se i rumor verranno confermati, il prossimo grande film Marvel non sarà soltanto uno scontro epico tra Avengers e nuovi nemici, ma anche l'occasione di rivedere gli X-Men come molti li hanno sempre immaginati: con i loro colori, i loro simboli e tutta la potenza evocativa dei fumetti.

Robert Downey Jr. in un artowrk nei panni del Dottor Destino

Cosa sappiamo della trama di Avengers: Doomsday

In primo luogo, pare che il film inizierà con un "incursione" tra universi, qualcosa che gli eroi del MCU cominciano a percepire grazie a Shuri. Secondo i rumor, Shuri avverte che più universi stanno per collidere, e ciò porterà gli Avengers insieme ai Fantastici Quattro e agli X-Men ad unirsi per fermare un cataclisma universale. Un'altra parte della storia che si vocifera riguarda Franklin Richards, che potrebbe essere rapito dal Dottor Destino, che avrebbe piani ben più grandi dietro il caos multiversale.

Altri rumor suggeriscono che il film non sarà solo uno scontro fisico tra eroi e villain, ma che ci sarà una dimensione di manipolazione più sottile: Loki e la TVA sarebbero coinvolti, forse come elementi che influenzano o orchestrano parti del conflitto tra universi. Inoltre, si dice che per parte della trama si vedranno scontri iniziali tra gli eroi del MCU e i mutanti (X-Men), prima che venga chiarito che stanno dalla stessa parte.