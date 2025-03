Spider-Man 4, clamoroso: un rumor lo collega direttamente ad Avengers: Doomsday

Spider-Man 4 vedrà il ritorno di Peter Parker con un'altra avventura in solitaria. Tuttavia, un nuovo rumor sostiene che il prossimo blockbuster del Marvel Cinematic Universe sarà coinvolto in un'altra grande saga, in quanto dovrebbe fungere da proverbiale ponte tra i due prossimi sequel degli Avengers, Doomsday e Secret Wars.

Secondo l'insider di Hollywood Daniel Richtman, Spider-Man 4 sarà il "sequel diretto" di Doomsday, dopo che il crossover arriverà nelle sale il 1° maggio 2026.

Questo fa seguito alle voci secondo cui Spider-Man avrà un ruolo centrale negli eventi di Doomsday, anche se nulla è stato confermato sulla storia di Spider-Man 4.

Tutto quello che sappiamo sul futuro di Spider-Man

Spider-Man: No Way Home, un'immagine dal trailer

La Marvel non ha ancora confermato se l'Arrampicamuri apparirà in Doomsday o Secret Wars. Tuttavia, Peter Parker è apparso negli ultimi due sequel dei Vendicatori, Infinity War e Endgame, il che lo rende un forte candidato a comparire nei prossimi due sequel come membro del supergruppo ricostruito.

Avengers: Endgame, gli Avengers in azione con le nuove divise

Tra gli eroi confermati per i prossimi due film figurano Captain America (Anthony Mackie), I Fantastici Quattro (Pedro Pascal, Joseph Quinn, Vanessa Kirby, Ebon Moss-Bachrach) e Doctor Strange (Benedict Cumberbatch). Entrambi i sequel vedranno la nuova formazione degli Avengers affrontare lo scellerato cattivo di Robert Downey Jr., il Dottor Destino.

Sebbene non si sappia molto di cosa tratterà Spider-Man 4, la produttrice Amy Pascal ha accennato al fatto che il film esplorerà l'identità di Peter Parker dopo No Way Home, con il personaggio di Holland che rinuncerà a essere Peter e si concentrerà sul suo ruolo di Spider-Man. Si è parlato anche di probabili team-up con Daredevil e altri eroi dei fumetti.