Avengers Doomsday, colpo di scena: anticipati i piani per lo Spider-Man di Tom Holland?

Sappiamo che le riprese di Avengers: Doomsday inizieranno nei prossimi due mesi, ma ora sembra che la tabella di marcia subirà un leggero ritardo. Secondo lo scooper Daniel Richtman, le macchine da presa non inizieranno a girare prima di aprile (in precedenza era stato riferito che la produzione sarebbe iniziata a marzo).

Perché questo cambiamento? A quanto pare, la sceneggiatura non sarebbe ancora stata completata. Tuttavia, questo non è motivo di preoccupazione, soprattutto perché molti film dei Marvel Studios vengono scritti a riprese in corso, a volte con effetti positivi, a volte negativi.

Lo sceneggiatore di Avengers: Infinity War e Endgame, Stephen McFeely sta scrivendo sia Avengers: Doomsday che Avengers: Secret Wars, senza il suo abituale partner creativo Christopher Markus. Le sceneggiature di entrambi i film sono state riscritte da zero, con le idee di Jeff Loveness e Michael Waldron accantonate definitivamente.

Cosa cambia per Spider-Man in Avengers: Doomsday?

Spider-Man: No Way Home, Benedict Cumberbatch e Tom Holland durante l'incantesimo

Sul web circola voce che una controfigura girerà alcune delle scene di Tom Holland nei panni di Spider-Man, e che l'attore si occuperà essenzialmente di prestare la sua voce fuori campo per le scene in cui indosserà la maschera. Questo sarebbe una conseguenza dei suoi impegni in The Odyssey di Christopher Nolan, in cui reciterà nel ruolo del protagonista.

Spider-Man: No Way Home: un'immagine del film

Ciò significa che vedremo molto di più Spidey con la maschera; non è una cosa negativa e una decisione logica dopo che nel finale di Spider-Man: No Way Home il mondo intero dimentica l'identità di Peter Parker. Inoltre, non è diverso da quello che succedeva quando Robert Downey Jr. interpretava Iron Man, per esempio.

Avengers: Doomsday, del quale potete consultare la lista dei personaggi presenti nel cast, uscirà nelle sale nel maggio 2026, seguito l'anno dopo da Avengers: Secret Wars, previsto per il maggio 2027.