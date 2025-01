Tom Holland sarà il vero protagonista di The Odyssey di Christopher Nolan?

Dopo numerose voci e speculazioni, qualche mese fa abbiamo recentemente appreso che il prossimo film di Christopher Nolan sarà in realtà un adattamento dell'Odissea di Omero, e l'acclamato regista ha messo insieme un cast davvero impressionante di talenti di prima grandezza, tra cui Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Zendaya, Lupita Nyong'o, Robert Pattinson e Charlize Theron.

"Il prossimo film di Christopher Nolan, The Odyssey, è un'epopea d'azione mitica girata in tutto il mondo con la nuovissima tecnologia cinematografica IMAX. Il film porterà per la prima volta la saga fondamentale di Omero sugli schermi IMAX e debutterà nelle sale di tutto il mondo il 17 luglio 2026", ha dichiarato la Universal Pictures in un comunicato in occasione dell'annuncio del progetto.

Il report iniziale riportava che Matt Damon avrebbe interpretato il personaggio principale (presumibilmente Ulisse), ma Deadline ha ora riportato che sarà Tom Holland a guidare il cast. Non è chiaro se questo significhi che la star di Spider-Man interpreterà una versione più giovane di Ulisse, ma c'è sempre la possibilità che la storia si divida tra l'eroe leggendario e suo figlio, Telemaco, che ha anche un ruolo significativo nel racconto originale.

Uncharted: Tom Holland in una sequenza

L'antico poema greco di Omero segue Ulisse (Odisseo) e il suo equipaggio nel loro viaggio di ritorno a casa dopo la guerra di Troia, incontrando ogni sorta di minaccia lungo la strada, tra cui il ciclope Polifemo, le Sirene e la dea-strega Circe.

The Odyssey: svelato il clamoroso budget del nuovo film di Christopher Nolan

Il film di Nolan sarà caratterizzato da divinità e mostri? Si presume che il regista voglia dirigere un adattamento fedele, ma c'è sempre la possibilità che decida di realizzare una versione della storia più radicata nel mondo contemporaneo.

Il poema è stato adattato diverse volte in passato, a partire dal film muto del 1911 di Giuseppe de Liguoro, seguito da Ulisse del 1954 con Kirk Douglas. Anche Fratello, dove sei? (2000) dei fratelli Coen è basato sull'avventura omerica, così come Itaca. Il ritorno (2024) con Ralph Fiennes.