Avengers: Doomsday, tutti i personaggi confermati e vociferati del prossimo film Marvel

Tra i numerosi rumor che circolano ogni giorno sulle prossime uscite Marvel, in particolare su Avengers: Doomsday, abbiamo raccolto gli ultimi aggiornamenti sul cast del film sui Vendicatori. Tra conferme ufficiali, voci e speculazioni, ecco chi potrebbe far parte del cast di Avengers: Doomsday.

Robert Downey Jr.

Come tutti sappiamo, Robert Downey Jr. è stato ufficialmente confermato come Dottor Destino in Avengers: Doomsday, con l'annuncio pubblico fatto durante il Comic-Con di qualche mese fa.

Robert Downey jr al Comic-Con 2024, quando è stato annunciato come Dr Doom

Chris Evans

Le principali testate giornalistiche come The Wrap, The Hollywood Reporter, Variety e Deadline hanno riportato che Chris Evans tornerà nel Marvel Cinematic Universe per Avengers: Doomsday, ma non è ancora chiaro quale ruolo avrà. Alcuni rumors suggeriscono che potrebbe interpretare una versione malvagia di Captain America.

Recentemente, però, Evans ha dichiarato di essere "felicemente ritirato" dalla Marvel, affermando a Esquire: "Non è vero, però. Questo succede sempre. Voglio dire, succede ogni due anni, fin da Endgame. Ho semplicemente smesso di rispondere. Sì, sono felicemente in pensione!".

Tom Holland

Nonostante alcune voci, non ci sono conferme ufficiali sul ritorno di Tom Holland nel ruolo di Spider-Man in Avengers: Doomsday. Alcuni report indicano che potrebbe esserci, ma per il momento si tratta solo di speculazioni.

Benedict Cumberbatch

Doctor Strange: Benedict Cumberbatch in una foto promozionale del film

Variety ha confermato che Benedict Cumberbatch tornerà a vestire i panni di Doctor Strange. Tuttavia, l'unica fonte ufficiale in tal senso è TVGroove, che ha riportato una dichiarazione in cui Cumberbatch ha affermato: "Sono davvero entusiasta non solo di lavorare di nuovo con i fratelli Russo, ma anche del ritorno di Robert Downey Jr. nel ruolo di Dottor Destino".

Successivamente, Cumberbatch ha dichiarato a Variety che non sarà presente in Avengers: Doomsday, solo per smentire se stesso poco dopo in un'intervista con Business Insider, affermando: "Mi sono sbagliato, sono nel prossimo film. Non credete mai a nulla di ciò che dico".

Anthony Mackie

Anthony Mackie ha confermato la sua partecipazione a Avengers: Doomsday. In un'intervista con Empire Magazine, l'attore ha espresso la sua eccitazione nel tornare nei panni di Sam Wilson, aggiungendo che è felice di lavorare ancora una volta con i fratelli Russo.

Hayley Atwell

Secondo Deadline, Hayley Atwell tornerà nel ruolo di Peggy Carter in Avengers: Doomsday. Tuttavia, né Atwell né Marvel hanno confermato ufficialmente questa informazione, quindi rimane una voce.

I Fantastici Quattro - Confermati

Il cast di The Fantastic 4

Durante il Disney APAC Showcase, Kevin Feige ha confermato che i Fantastici Quattro saranno presenti nei prossimi film degli Avengers. Dato il loro ruolo fondamentale nel proseguimento della trama del MCU, questa non è una sorpresa. Inoltre, Destino è un cattivo spesso associato ai Fantastici Quattro.

Alcuni scoopers, tra cui @MyTimeToShineH, hanno rivelato che i Fantastici Quattro potrebbero essere i protagonisti principali del film, con i Vendicatori della Terra-616 che potrebbero avere un ruolo più marginale.

Reynolds e Jackman

Daniel Richtman, noto insider, ha affermato che Deadpool (Ryan Reynolds) e Wolverine (Hugh Jackman) condivideranno ancora una volta lo schermo in Avengers: Doomsday. Questo ha molto senso, dato che Feige ha dichiarato che i due saranno centrali non solo per Doomsday, ma anche per Secret Wars.

Channing Tatum, Patrick Stewart e Kelsey Grammer

Secondo Alex Perez, che ha diffuso queste informazioni come voci di corridoio, potremmo vedere Channing Tatum nel ruolo di Gambit, Patrick Stewart come Professor X, e Kelsey Grammer nei panni di Bestia. Non ci sono conferme ufficiali a riguardo, quindi rimangono solo speculazioni.

Elizabeth Olsen

Le voci su un possibile ritorno di Elizabeth Olsen nei panni di Scarlet Witch sono cresciute di recente, dopo che una lista di produzione trapelata includeva il suo nome. Tuttavia, è difficile credere a questa notizia, e potrebbe trattarsi di un semplice rumor.

Charlie Cox

Daredevil: Charlie Cox in una foto della seconda stagione

Charlie Cox (Daredevil) ha alimentato le voci quando l'account della sua palestra DFRNT Health and Fitness ha pubblicato una foto con lui e la didascalia: "Charlie si sta allenando per il suo ruolo nel prossimo film di @Marvel, Avengers, dove interpreterà @Daredevil". Successivamente, la didascalia è stata modificata, ma la coincidenza lascia pensare che Cox potrebbe davvero apparire nel film.

Gwyneth Paltrow

Si vocifera che Gwyneth Paltrow (Pepper Potts) potrebbe tornare nel MCU, vestendo nuovamente i panni di Rescue. Nonostante le dichiarazioni recenti di Paltrow, le voci persistono, anche se sembra improbabile che l'attrice torni a interpretare il ruolo.

Sono molte le voci che circolano su altri possibili ritorni, tra cui Bucky Barnes, i Thunderbolts, i Guardiani della Galassia, Gambit, Quicksilver e altri ancora. Con un film così ricco di personaggi, non è difficile immaginare che alcuni di questi rumor possano diventare realtà.