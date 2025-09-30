Avengers: Doomsday, Channing Tatum: "Non siete pronti a ciò che vedrete"

Channing Tatum ha parlato in una nuova intervista dell'atteso Avengers: Doomsday, il film che segna il ritorno dei fratelli Russo e di Robert Downey Jr nel MCU.

L'attore ha ripreso sul set la parte di Gambit dopo essere stato coinvolto da Ryan Reynolds in Deadpool and Wolverine.

I commenti dell'interprete di Gambit

In un'intervista a Entertainment Tonight, Channing Tatum ha dichiarato che i fan della Marvel non sono pronti a quello che vedranno sul grande schermo con Avengers: Doomsday: "Non so come descrivervelo. Vi farà uscire il cervello dalle orecchie. Sarà come sapevo sarebbe accaduto quando Blade appare sullo schermo in Deadpool & Wolverine. Le persone fisicamente perderanno la testa perché è come quello, ma non saprei, forse 50 volte di più. Sarà una di quelle cose incredibili".

L'attore ha inoltre aggiunto: "Come fan dei fumetti, posso dirvi semplicemente che non siete pronti".

Il cast del film MCU

Il cast di Avengers: Doomsday è davvero stellare e comprende anche Chris Hemsworth nel ruolo di Thor, Vanessa Kirby che è Sue Storm/La donna invisibile, Anthony Mackie nei panni di Sam Wilson/Captain America, Sebastian Stan nel ruolo di Bucky Barnes/Winter Soldier, Letitia Wright che sarà Shuri/Black Panther, Paul Rudd che riprende il ruolo di Scott Lang/Ant-Man, Wyatt Russell che è John Walker/U.S. AgentTenoch Huerta Mejía che è Namor, Ebon Moss-Bachrach nel ruolo di Ben Grimm/The Thing, Simu Liu nei panni di Shang-Chi, Florence Pugh che interpreta Yelena Belova, Kelsey Grammer con il personaggio di Hank McCoy/Beast, Lewis Pullman nel ruolo di Bob Reynolds/Sentry, Danny Ramirez che è Joaquin Torres/Falcon, Joseph Quinn con la parte di Johnny Storm/Human Torch, David Harbour come Alexei Shostakov/Red Guardian, Winston Duke nel ruolo di M'Baku, Hannah John-Kamen che sarà Ava Starr/Ghost.

La lunga lista di interpreti prosegue con Tom Hiddleston che è nuovamente Loki, Patrick Stewart nel ruolo di Charles Xavier/Professor X, Ian McKellen che sarà Erik Lehnsherr/Magneto, Alan Cumming come Kurt Wagner/Nightcrawler, Rebecca Romijn nei panni di Raven Darkhölme/Mystique, James Marsden che interpreta Scott Summers/Cyclops, Pedro Pascal di nuovo nel ruolo di Reed Richards/Mister Fantastic, e Robert Downey Jr. che compie il suo ritorno nel MCU nei panni di Victor von Doom/Doctor Doom e, secondo il regista di Iron Man 3 salverà i cinecomic.

Avengers: Doomsday verrà distribuito nei cinema il 18 dicembre 2026 e sarà seguito da Avengers: Secret Wars, in arrivo nelle sale il 17 dicembre 2027.