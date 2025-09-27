Avengers Doomsday, il regista di Iron Man 3 è convinto: “Robert Downey Jr. salverà i cinecomic”

Shane Black non ha dubbi: Robert Downey Jr. riuscirà a salvare i cinecomic dalla fase calante che stanno attraversando, riportando in alto il genere con il prossimo film in cantiere dei Marvel Studios, Avengers: Doomsday.

Nella pellicola, l'attore non tornerà nei panni di Tony Stark, ma come noto darà vita al personaggio di Victor von Doom alias il Dottor Destino. Black è noto per aver diretto Downey Jr. in Iron Man 3, che nonostante abbia diviso molto i critici ha finito per incassare 1.2 miliardi di dollari al box-office nel 2013.

Tuttavia, Black non ha più fatto ritorno ai Marvel Studios, anche perché non c'è mai stato un sequel di Iron Man a cui fare ritorno, dato che l'arco narrativo del personaggio è stato poi portato a termine dai fratelli Russo con i film successivi dedicati ai Vendicatori.

Avengers: Doomsday, Robert Downey Jr. rivela di essere il Dottor Destino al San Diego Comic-Con 2024

Robert Downey Jr. salverà i Marvel Studios tutto da solo

In un'intervista concessa a ComicBook.com, Black ha condiviso le sue opinioni sul nuovo ruolo di Downey. "Penso che riuscirà a rinvigorire da solo l'intero settore dei film tratti dai fumetti", ha affermato il regista. "All'inizio sembrava un'idea cinica, del tipo: 'Oh, torniamo al vecchio trucco dell'unico tizio che sembra salvarci sempre'. Ma funzionerà. Funzionerà davvero".

"E lui ci ha portato... Non posso dire nulla, non che io sappia. Sono entusiasta perché sarò il primo a vederlo", ha continuato Black. "Non ho visto tutti i film Marvel. Vedrò prima quello".

Se i Marvel Studios e i fratelli Russo intendono rimanere fedeli ai fumetti, allora Downey non si toglierà la maschera di Destino (nemmeno se dovesse diventare God Doom in Secret Wars, il suo volto rimarrà orribilmente sfigurato). Questo renderà la campagna di marketing molto interessante.

Robert Downey Jr. in un artowrk nei panni del Dottor Destino

Cosa sappiamo della trama di Avengers: Doomsday

In primo luogo, pare che il film inizierà con un "incursione" tra universi, qualcosa che gli eroi del MCU cominciano a percepire grazie a Shuri. Secondo i rumor, Shuri avverte che più universi stanno per collidere, e ciò porterà gli Avengers insieme ai Fantastici Quattro e agli X-Men ad unirsi per fermare un cataclisma universale. Un'altra parte della storia che si vocifera riguarda Franklin Richards, che potrebbe essere rapito dal Dottor Destino, che avrebbe piani ben più grandi dietro il caos multiversale.

Altri rumor suggeriscono che il film non sarà solo uno scontro fisico tra eroi e villain, ma che ci sarà una dimensione di manipolazione più sottile: Loki e la TVA sarebbero coinvolti, forse come elementi che influenzano o orchestrano parti del conflitto tra universi. Inoltre, si dice che per parte della trama si vedranno scontri iniziali tra gli eroi del MCU e i mutanti (X-Men), prima che venga chiarito che stanno dalla stessa parte.