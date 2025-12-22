"Ma è cambiato!": Avengers: Doomsday, una star svela la sorprendente reazione al nuovo costume

Uno dei membri dei Vendicatori che vedremo nel nuovo crossover in uscita tra un anno nelle sale è rimasto sorpreso nello scoprire che il suo costume originale è stato modificato

I supereroi dell'MCU ricevono sempre dei ritocchi nei loro costumi da un progetto all'altro, e sappiamo che tutti gli eroi più potenti della Terra avranno un nuovo look nel film Avengers: Doomsday, in uscita il prossimo anno.

Abbiamo già intravisto 28 modelli di costumi aggiornati, tra cui quello di Shang-Chi interpretato da Simu Liu. Non vediamo l'attore in un progetto MCU dal 2021, quando è uscito Shang-Chi e la Leggenda dei Dieci Anelli, quindi è ovvio che l'eroe abbia visto rinnovato il suo guardaroba.

Tuttavia, ciò ha posto Liu di fronte ad alcune sfide inaspettate quando si è trattato di riprendere da dove aveva lasciato quasi cinque anni fa. Doomsday sarà il primo film Marvel dove Shang-Chi sarà a tutti gli effetti un membro degli Avengers.

Shang-Chi e la Leggenda dei Dieci Anelli: Simi Liu in una scena

Cosa è cambiato nel costume di Shang-Chi?

Durante una recente intervista, Liu ha spiegato: "È una sensazione incredibile, in realtà si tratta di un costume completamente nuovo. Quindi è un costume completamente diverso che mi sta in modo molto diverso".

"Sono arrivato sul set e ho pensato: 'Oh sì, so come fare', poi ho visto il costume e i vari pezzi e ho pensato: 'Oh, non è affatto lo stesso'", ha ammesso Liu, assicurandosi di elogiare il team di produzione di Avengers: Doomsday per il loro duro lavoro.

"Ma questo dimostra solo che le cose cambiano, ed è davvero molto speciale potersi guardare allo specchio e indossare qualcosa del genere", ha aggiunto. "È una sensazione incredibile, e sarà un'esperienza incredibile quando uscirà nei cinema".

Shang-Chi e la leggenda dei Dieci Anelli: Simu Liu in una scena di combattimento

Quale sarà il ruolo di Shang-Chi in Avengers: Doomsday?

Non sappiamo cosa aspettarci dal personaggio nel prossimo crossover. Quando Kang il Conquistatore era ancora il grande cattivo del film, l'aspettativa era che fosse in qualche modo legato ai Dieci Anelli (così come al braccialetto di Kamala Khan). I Marvel Studios aveva persino in programma un altro film solista, intitolato Shang-Chi and the Wreckage of Time, anche se ancora non sappiamo perché non sia stato realizzato.

Il Maestro delle Arti Marziali sarà senza dubbio protagonista di numerose scene d'azione, il che spiega perché il suo nuovo costume rappresentasse una nuova sfida, e secondo quanto riferito farà parte della squadra degli Avengers capitanata da Sam Wilson/Captain America. Non è da escludere che anche il Dottor Destino possa interessarsi ai Dieci Anelli.