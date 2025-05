Avengers: Doomsday, Anthony Mackie svela un video dal set, nuove voci su Captain Marvel, Iron Fist e Luke Cage

Le riprese di Avengers: Doomsday sono in corso nel Regno Unito, e la star di Captain America: Brave New World Anthony Mackie solletica la curiosità dei fan con un video dal set che mostra una località innevata.

"Ovunque voi siate, spero che sia una giornata calda, bella e soleggiata" scrive scherzosamente l'attore, le cui smorfie rivelano un certo disappunto per la temperatura del luogo.

Naturalmente il misterioso video ha sollecitato i commenti dei fan su quale possa essere la location in questione. L'ipotesi più accreditata fa riferimento a Latveria, luogo che può essere "freddo e innevato a volte", come scrive un utente.

Il ritorno di vecchi eroi nel cinecomic?

Come ben sanno i fan, e come ha confermato lo stesso Kevin Feige, la lista di star che andranno a comporre il cast di Avengers: Doomsday, per quanto lunga, non è ancora completa. Di conseguenza i rumor su vecchi e nuovi personaggi impazzano alla ricerca del toto nome. Le ultime voci si concentrano sul possibile ritorno di Captain Marvel, ma anche di Iron Fist e Luke Cage.

Brie Larson in Captain Marvel

Sono in molti a ipotizzare che la star di The Marvels Brie Larson si stia preparando ad annunciare il suo ritorno nei panni di Capitan Marvel. Il personaggio dovrebbe apparire in Avengers: Doomsday e alcuni fan hanno interpretato questo come un segnale di un altro video di presentazione del cast in uscita questa settimana, per l'esattezza domani, giovedì 8 maggio.

Un altro aggiornamento interessante arriva dall'insider @UnBoxPHD. A quanto pare, nei Pinewood Studios sarebbe in costruzione una casa degli anni '60, originariamente chiamata in codice "Iron Fist", ma ora ribattezzata "Luke Cage". Non sorprende che ciò abbia generato molte speculazioni tra i fan, ansiosi di vedere i Difensori schierarsi al fianco degli Avengers.

L'insider mette, però, le mani avanti specificando che "Marvel sta usando nomi casuali per nascondere la vera identità dell'occupante della casa". Anche se può essere un semplice depistaggio, usare i nomi di Danny Rand e Power Man è una mossa sorprendente, che potrebbe rivelarsi molto significativa.

Avengers: Doomsday arriverà nelle sale a maggio 2026, seguito da Avengers: Secret Wars a maggio 2027. Entrambi i film saranno diretti dai fratelli Russo, che fanno ritorno nell'MCU dopo aver diretto Captain America: The Winter Soldier, Captain America: Civil War, Avengers: Infinity War e Avengers: Endgame.