Avengers, Chris Evans: "Ho un video in cui il cast balla sulle note di Grease, ma è troppo imbarazzante"

Chris Evans ha ancora un video in cui le star di Avengers ballano sulle note di una delle canzoni di Grease, ma l'interprete di Captain America ha ammesso che è troppo imbarazzante per condividerlo online, anche se i fan possono sperare in una pubblicazione su Twitter.

La rivelazione è emersa durante una conversazione con Paul Rudd, il protagonista dei film di Ant-Man, realizzata per Variety.

Chris Evans ha ricordato, in occasione degli incontri Actors on Actors, il primo giorno in cui Paul Rudd è arrivato sul set di Captain America: Civil War.

L'interprete di Ant-Man ha raccontato: "Sono arrivato sul set della scena ambientata nell'aeroporto e c'era un po' di nervosismo per quanto riguarda Scott Lang, e ho sfruttato quella sensazione perché era parte di ciò che stavo provando. Mi guardavo intorno e pensavo 'Wow, c'è Chris Evans e Sebastian Stan, e lì ci sono le tute'.Ti ricordi che c'era una specie di spogliatoio? Ci stavamo cambiando indossando i costumi e ho visto le tute appese. Sembrava di essere nello spogliatoio di un team di football che ha vinto il Super Bowl".

Chris Evans ha quindi aggiunto: "Non so se te lo ricordi. In quel giorno, proprio quello in cui ti ho incontrato per la prima volta, io, Anthony Mackie e Scarlett Johansson, ci eravamo messi in testa l'idea di girare un piccolo video per il team Marvel, come una specie di video dell'annuario scolastico, usando la canzone di Grease in cui cantano 'We go together, like rama lama', quella canzone lì. Andavamo in giro girando brevi clip di persone che ballavano per poi montarli insieme. Il primo giorno pensavo 'Okay, inizierò a collezionare un po' di questi filmati'. Ho il video".

La star di Avengers ha raccontato: "Ho detto 'Ehi, piacere. Non mi conosci, ma posso fare questo video?'. C'eri tu, Mackie, penso Jeremy Renner, Sebastian e ho detto 'Guardate, ballate tutti semplicemente per 30 secondi' e lo hai fatto. Sei stato molto disponibile. Hai ballato volontariamente senza che spiegassi molto e non ho mai completato il video. L'ho abbandonato. Ma ho quel materiale del giorno del primo incontro in cui balli. Forse sarà la prossima cosa che pubblicherò su Twitter".

Rudd ha ammesso di non avere alcun ricordo di quel momento: "Devo averlo eliminato dalla mia memoria, non ricordo assolutamente nulla, ma ovvio che ho partecipato: ero come il nuovo ragazzo a scuola, devi fare queste cose". Chris ha sostenuto che è fortunato se non ricorda nulla perché é disastroso: "Mi dispiace, l'ho trovato, ed è incredibile. Non posso mostrarlo: è troppo imbarazzante".