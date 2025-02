Avengers, Anthony Mackie sa perfettamente chi bannerebbe dalla chat di gruppo

Oltre a rappresentare gli Stati Uniti e la comunità dei supereroi su scala globale, Captain America possiede sia l'influenza che la responsabilità di riunire gli Avengers in caso di minaccia.

È quello che apprendiamo da Captain America: Brave New World, dove questa responsabilità è affidata al Sam Wilson di Anthony Mackie. L'attore, a differenza della sua controparte al cinema, sa esattamente chi butterebbe fuori dalla chat di gruppo se dovesse gestire i Vendicatori.

In un episodio di First We Feast's Hot Ones, Danny Ramirez ha infatti chiesto a Mackie quale attore della chat di gruppo degli Avengers avrebbe voluto cacciare e perché.

C'è un Avenger molto subdolo nella chat di gruppo

Ant-Man and the Wasp: Quantumania, una scena

Mackie ha risposto in maniera molto sorprendente: Paul Rudd. Per motivare la sua risposta, l'attore ha aggiunto: "È accondiscendente in un modo molto subdolo, che non ti lascia spazio per ribattere. Ti dice qualcosa e tu non capisci che è un insulto finché non sei fuori dalla chat. E poi non c'è modo di tornare indietro. Ti ha smontato".

Captain America: Brave New World

Mackie, tuttavia, ne ha anche per Don Cheadle: "In realtà, lui e Don Cheadle li caccerei dalla chat. Sapete qual è la cosa migliore del mondo Marvel, dell'universo Marvel? È come se fossimo fratelli... come quando vai in campeggio. Tutti intervengono e si assicurano che tu sia sostenuto. Don Cheadle è venuto alla prima di Captain America: Brave New World per congratularsi con me".

All'obiezione di Ramirez per cui Cheadle non gli avrebbe detto niente di male, Mackie ha ribattuto: "Lo conosco da 22 anni". Su queste pagine potete leggere la recensione di Captain America: Brave New World, che ha subito un crollo del 68% al box-office nel suo secondo weekend di programmazione, uno dei peggiori per i Marvel Studios.