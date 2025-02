Captain America: Brave New World riuscirà a recuperare l'enorme budget? Ecco le previsioni degli incassi

Da oggi in sala, il nuovo capitolo del franchise Marvel dovrà incassare parecchio per recuperare le spese del budget utilizzato

Sebbene ci sia stata una certa diffidenza nei mesi scorsi verso il progetto, le previsioni degli incassi di Captain America: Brave New World sembrano godere di buona salute, suggerendo che il film del Marvel Cinematic Universe sarà un successo già in partenza.

Secondo l'analisi pubblicata da Deadline, il primo film del franchise con protagonista Anthony Mackie dovrebbe debuttare con 94 milioni di dollari nel weekend di San Valentino. La pellicola del MCU dovrebbe incassare a livello globale circa 190 milioni di dollari nel weekend d'esordio, Cina inclusa. Questa cifra permetterebbe film di recuperare il budget di 180 milioni di dollari in una manciata di giorni.

Captain America: Brave New World esce oggi nelle sale italiane. Diretto da Julius Onah, il film vede Sam Wilson ereditare lo scudo di Steve Rogers e assumere pienamente il ruolo di Sentinella della Libertà come visto nel finale della serie The Falcon and The Winter Soldier. Harrison Ford farà il suo debutto nel MCU nei panni del Presidente degli Stati Uniti Thaddeus Thunderbolt Ross, che si trasformerà in Hulk Rosso nel corso del film. Su queste pagine potete già leggere la nostra recensione del film.

Ecco quanto hanno incassato i film di Captain America

Chris Evans in una scena del film Captain America: il primo vendicatore

Le pellicole che finora avevano visto il solo Chris Evans nei panni del protagonista e Vendicatore della Marvel, non hanno sfigurato affatto al box-office, andando migliorando a ogni uscita. Solo il film d'esordio ha faticato parecchio, ma per un buon motivo.

Captain America: The Winter Soldier - Scarlett Johansson e Chris Evans insieme

Captain America: il primo vendicatore ha portato a casa 370 milioni di dollari a livello internazionale, ma bisogno collocarlo in un contesto cinematografico in cui non era ancora uscito nemmeno un crossover con gli Avengers protagonisti; il capitolo successivo, The Winter Soldier dei fratelli Russo, ha incassato infatti 714 milioni di dollari, mentre il terzo film, Civil War, ha sfondato il muro del miliardo di dollari (1.155 miliardi).

In seguito al ritiro di Chris Evans dal ruolo di Captain America, le avventure di Sam Wilson sono proseguite nella già citata serie The Falcon and the Winter Soldier, pubblicata in streaming su Disney+ tra il marzo e l'aprile 2021.