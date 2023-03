Avengers The Kang Dynasty, lo sceneggiatore: "Siamo nella Fase 5? Io voglio solo fare un buon film"

Anche se I fan, così come Kevin Feige, suddividono i vari archi narrativi del MCU nelle celebri Fasi, lo sceneggiatore del prossimo Avengers non ne è particolarmente interessato.

Nel corso di una recente intervista a Gizmondo, Jeff Loveness, autore di Ant-Man and the Wasp: Quantumania che sta attualmente scrivendo il prossimo film sugli Avengers, ovvero Avengers: The Kang Dynasty, ha affermato che la Fasi Marvel che suddividono tutto l'MCU sono più una "roba da internet" che altro.

"Ho sentito l'espressione 'Fase 5' più negli ultimi due mesi che [durante l'intero periodo di lavorazione del film] [Ride] No, credo che sia più una roba da internet che altro". Lo sceneggiatore è consapevole di quanti film Marvel ci sono e come i fan vogliano che si colleghino l'uno con l'altro, ma riconosce anche il suo background, che ritiene importante quando svolge il suo lavoro.

"Ovviamente ci sono 30 film Marvel. Vuoi che si colleghino tra loro. Vuoi spingerli verso la fase successiva. Abbiamo un piano e sarà molto eccitante con Avengers. Ma nella mia testa c'è anche il fatto che sono un ragazzo che viene da una piccola città di circa 200 persone. Nella mia città non c'era nemmeno un cinema. Quindi nella mia testa pensavo: 'Mio cugino andrà a vedere questo film. Chissà se ha già visto Loki? Facciamo un film divertente'. Anche se qualcuno dovesse riconoscere solo Paul Rudd, si capisce cosa sta succedendo. Gli indizi contestuali ti aiuteranno con il resto".

Più che badare alle varie Fasi Marvel, Loveness era interessato a scrivere un buon film per famiglie:

"Ho cercato di concentrarmi sulla scrittura di questo film, e da lì si possono inserire altre cose. Non mi interessa in quale fase ci troviamo. Si tratta piuttosto di realizzare una divertente commedia d'avventura per famiglie con un grande cattivo. Penso che, alla fine, sia questo che la gente vuole vedere, e se fai bene il tuo lavoro, la gente si entusiasmerà per quello che verrà dopo".

Avengers: The Kang Dynasty sarà diretto da Destin Daniel Cretton, già regista di Shang-Chi e la Leggenda dei Dieci Anelli, e uscirà il 2 maggio 2025.