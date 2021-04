Avengers 5: rivedremo un personaggio di The Falcon and the Winter Soldier?

Un indizio su ciò che potrebbe accadere in Avengers 5 e che arriva da uno degli attori di The Falcon and the Winter Soldier e dalle foto che ha condiviso su Instagram.

Uno degli attori di The Falcon and the Winter Soldier ha postato un possibile indizio su ciò che potrebbe accadere in Avengers 5. Per l'esattezza, Elijah Richardson, che nella miniserie Marvel interpreta Eli Bradley, nipote di Isaiah Bradley (Carl Lumbly), ha pubblicato su Instagram una serie di foto scattate sul set (che potete vedere qui sotto), e nella didascalia ha scritto che questo potrebbe essere solo l'inizio per il suo personaggio.

Ebbene, nei fumetti Eli è noto come Patriot, ed è uno dei membri del team noto come Young Avengers, il cui debutto nel Marvel Cinematic Universe è stato più volte suggerito dai fan come possibile premessa di un quinto film sugli eroi più potenti della Terra, dopo lo scioglimento della formazione originale alla fine di Avengers: Endgame. Un'ipotesi che si fa sempre più verosimile, dato ciò che sappiamo sui film e sulle serie della Fase Quattro.

Dopo Eli in The Falcon and the Winter Soldier, infatti, assisteremo ai debutti di Kate Bishop in Hawkeye e di Miss America in Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Non sappiamo ancora se Cassie Lang, figlia di Ant-Man, diventerà ufficialmente Stature in Ant-Man and the Wasp: Quantumania, ma la possibilità non è da escludere. E anche se la loro situazione al momento è un po' fluida, in WandaVision abbiamo conosciuto Speed e Wiccan. Un altro noto membro del team, Hulkling, potrebbe apparire in Secret Invasion, in quanto di origine Skrull.

Al momento non ci sono informazioni concrete su Avengers 5, al di là di una dichiarazione di Kevin Feige sul fatto che prima o poi ci sarà un altro film Marvel incentrato sulla squadra. Si ipotizza che ciò non accadrà prima della Fase Cinque, il che renderebbe la Fase Quattro la prima del franchise a non avere un film corale sul team completo.