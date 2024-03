Sing Sing: il talento di Colman Domingo nel trailer del nuovo dramma A24

A24 ha diffuso in streaming il trailer di Sing Sing, dramma carcerario che vede protagonista Colman Domingo in una prova che mette in pieno risalto il suo grande talento. Il film verrà presentato in anteprima al prossimo SXSW Festival in Texas.

La vita è stata tutt'altro che facile per Divine G (Domingo), un uomo condannato alla prigione e tenuto dietro le mura di Sing Sing dopo che la bilancia della giustizia lo ha condannato per un crimine che non ha commesso. Durante un'udienza, Divine espone i progetti a cui ha lavorato per dare un senso di stabilità, routine e sollievo agli altri detenuti che vivono la loro vita nell'istituto di correzione di New York.

Mettendo in mostra abilità che altrimenti non sarebbero state sfruttate all'esterno, i detenuti approfondiscono il loro carattere sotto l'occhio vigile e la guida del loro impavido leader. Nonostante abbia creato uno spazio sicuro per i suoi amici detenuti, un momento straziante tra Divine e i suoi supervisori per la clemenza ribalta tutto il bene che ha fatto durante la sua ingiusta detenzione.

Sing Sing è l'ultimo progetto del regista e produttore Greg Kwedar e rappresenta il suo secondo lungometraggio dopo Transpecos del 2016. Oltre a Domingo, il film è interpretato anche da Clarence Maclin, che ha un legame speciale con il film in quanto lo ha vissuto e interpreterà se stesso nel film. Il resto del cast principale è completato da Sean San Jose (The Other Barrio) e Paul Raci (Sound of Metal).

Colman Domingo sarà Joe Jackson nel film biografico sul re del pop diretto da Antoine Fuqua

Domingo è candidato agli Oscar 2024 per la sua interpretazione in Rustin, e prossimamente lo vedremo nei panni di Nat King Cole nel biopic che dovrebbe dirigere lui stesso.