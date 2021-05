Avengers 5, Blade. ecco perché Marvel li ha esclusi dal nuovo video promozionale

Il video promozionale delle nuove uscite Marvel non contiene due tra i titoli più attesi come Avengers 5 e Blade, uno YouTuber spiega il perché.

La scorsa settimana, i Marvel Studios hanno diffuso un video promozionale annunciando le date di uscita dei prossimi lungometraggi, ma i fan non hanno mancato di notare l'assenza di titoli attesi come Avengers 5 e Blade.

Marvel ha realizzato un video con l'elenco delle nuove date di uscita dei film. Al momento la compagnia ha in lavorazione oltre 20 titoli tra film e serie tv per Disney+, da Loki, in arrivo a breve sulla piattaforma streaming, al reboot di Untitled Blade Reboot. il video in questione, però, non solo non contiene la data di uscita di Blade, ma non fa nessun accenno a un altro atteso progetto che dovrebbe entrare in fase di sviluppo, Avengers 5.

A fare chiarezza sui motivi di tali assenza ci avrebbe pensato il movie blogger e YouTuber John Campea (via The Direct), che ha diffuso alcune anticipazioni sul destino di Avengers 5 ed Eternals 2 in un video pubblicato sul suo canale YouTube. Nel corso del video, Campea risponde al quesito sui titoli mancanti dal video Marvel (nello specifico, Deadpool 3 e Blade) svelando di aver contattato alcuni insider che gli avrebbero risposto così:

"Si tratta dello stesso motivo per cui non sono stati annunciati Avengers 5 ed Eternals 2. Hanno inserito nel video solo quei film che usciranno entro il 2023. Ci sono più di 20 progetti in fase di sviluppo."

In altre parole, se un titolo non è stato incluso nello spot Marvel, non uscirà almeno fino al 2024, o forse più tardi. Non è una grande sorpresa per Avengers 5 considerando quanto tempo ci vuole per realizzare un cinecomic Marvel standard (per non parlare di un enorme crossover corale), ma è comunque un duro colpo per i fan che auspicavamo tempi più rapidi.