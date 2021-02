James Gunn: il crossover Marvel e DC è realtà in questo video esilarante

Negli ultimi giorni è diventato virale sul web un divertente video in cui il mondo DC e quello Marvel si incontrano nel modo più inaspettato. E persino il regista di The Suicide Squad e I Guardiani della Galassia James Gunn ne ha preso nota.

Ormai lo avrete visto anche voi il filmato in cui dei bambini si uniscono con gran foga agli Avengers e a Batman (?!?) per sconfiggere il temibile Thanos (leggi: tirare calci e pugni al povero figurante con indosso il costume del villain) durante un'animatissima festa di compleanno.

Il video è sicuramente esilarante - non è da escludere la possibilità che la reazione dello Spider-Man presente alla scena possa presto diventare un meme a sé -, e non ci ha messo molto per catturare l'attenzione del web, inclusa quella di James Gunn.

E proprio il regista, che può vantare di essere parte di entrambi gli universi cinematografici in questione, ha colto l'occasione per far sfoggio del suo caratteristico senso dell'umorismo commentando il video su Twitter: "Finalmente inizio a lavorare al crossover tra gli universi cinematografici Marvel e DC che volevo tanto realizzare, e qualche bastardo diffonde un filmato dal primo giorno di riprese. Non è per niente carino". In effetti, ha proprio ragione, che gran scortesia!