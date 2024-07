Avengers 5, ennesima battuta d'arresto per il film: lo sceneggiatore abbandona il progetto

Sembra che il prossimo film dei Vendicatori dei Marvel Studios abbia subito un'altra battuta d'arresto: una nuova voce sostiene che lo sceneggiatore Michael Waldron abbia lasciato il progetto. In passato Waldron ha lavorato a Loki, Doctor Strange nel Multiverso della Follia e ad Avengers: Secret Wars.

Da quando è stato annunciato per la prima volta nel 2022, il quinto film degli Avengers - allora intitolato Avengers: La dinastia Kang - ha perso il regista Destin Daniel-Cretton (Shang Chi e la leggenda dei dieci anelli), lo sceneggiatore originale Jeff Loveness (Ant-Man and the Wasp: Quantumania) e la star Jonathan Majors, che avrebbe dovuto interpretare l'antagonista principale, Kang il Conquistatore. Ora, Next Point News riporta che anche Waldron si è separato dal film.

Non è stata fornita alcuna motivazione, ma Waldron stava lavorando alla storia da un po' di tempo, quindi è ragionevole supporre che abbia completato la sua bozza o che fosse molto vicino a farlo. In questo caso, un altro sceneggiatore potrebbe essere chiamato a rivedere/ritoccare la sceneggiatura esistente. A meno che, naturalmente, la Marvel non abbia deciso di eliminare completamente la storia attuale e ripartire da zero.

Cosa sappiamo su Avengers 5

Le riprese sono previste per marzo 2025 e il film dovrebbe arrivare nelle sale l'1° maggio 2026. Questo dà allo studio un po' di tempo per mettere tutto in ordine (in passato i nuovi sceneggiatori sono stati assunti molto prima della produzione), sempre a seconda di quanto la partenza di Waldron abbia alterato i piani.

Locandina di Avengers: The Kang Dynasty

A maggio, i giornali avevano riportato che Shawn Levy, regista di Deadpool & Wolverine, era in trattativa per dirigere il film. Lo studio gli avrebbe offerto l'incarico a metà marzo, ma lui avrebbe rifiutato in quanto stava ancora dando gli ultimi ritocchi a D&W e mentre lavorava all'ultima stagione di Stranger Things. Sebbene le trattative fossero in corso, non si è mai concluso nulla e, a quanto pare, altri registi erano in lizza.

Nonostante il licenziamento di Majors, Kang dovrebbe comunque apparire, anche se non ci sembra che il personaggio abbia un ruolo così importante nella storia. Abbiamo saputo che la Marvel/Disney ha interrotto i rapporti con Majors quasi subito dopo la notizia della sua colpevolezza. I giornali non parlano di un nuovo attore che prenda il ruolo di Kang, ma fanno notare che il film "potrebbe potenzialmente includere più antagonisti".