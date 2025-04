28 anni dopo, Danny Boyle: "Non abbiamo soldi per fare il terzo film"

Sony non ha ancora finanziato il terzo e ultimo capitolo della trilogia horror inglese firmata da Alex Garland, come svela il regista Danny Boyle.

I fan fremono in attesa di vedere il nuovo capitolo della saga zombie inglese firmata da Alex Garland e Danny Boyle, 28 anni dopo, in uscita nei cinema italiani il 19 giugno con Eagle Pictures. L'avventura horror è il primo capitolo di una nuova trilogia che proseguirà, nel 2026, con 28 Years Later: The Bone Temple, girato back-to-back e diretto da Nia DaCosta.

Ma Danny Boyle, intervenuto al CinemaCon di Las Vegas per presentare il film in uscita, ha raffreddato gli entusiasmi del pubblico spiegando che al momento manca l'accordo economico per il terzo film, diretto nuovamente da lui. Il CEO di Sony Pictures Tom Rothman è cauto nel dare il via libera al terzo e ultimo capitolo della trilogia, e per una buona ragione.

"Abbiamo finito il primo film, abbiamo girato il secondo, tuttavia non abbiamo i finanziamenti per il terzo film. Il presidente/CEO della Sony Pictures Tom Rothman sembra un bravo ragazzo, ma non ci ha dato i finanziamenti per il terzo film, ed è qui che entra in gioco il pubblico" ha spiegato il regista di Trainspotting. "Quindi, per favore, rendeteci orgogliosi nei vostri cinema e sostenete l'apocalisse in corso".

Aaron Taylor-Johnson in una scena di 28 giorni dopo

La prudenza di Sony

Il futuro del franchise inaugurato da 28 giorni dopo dipenderà da come andranno i film al botteghino. 28 Anni Dopo, interpretato dalle star Jodie Comer, Ralph Fiennes e Aaron Taylor-Johnson, ha un budget di 75 milioni di dollari e il trailer è stato accolto con grandi consensi. Più rischioso il sequel diretto da Nia DaCosta, new entry nel franchise reduce dal flop di The Marvels.

Come ha rivelato Danny Boyle, 28 anni dopo è stato girato con un iPhone 15 diventando il film più costoso mai girato con uno smartphone. Boyle è stato aiutato nell'impresa dal suo direttore della fotografia preferito Anthony Dod Mantle. Non sappiamo ancora se anche il film di DaCosta sia stato girato con uno smartphone o in maniera più tradizionale.

I dettagli della trama di 28 anni dopo sono ancora per lo più tenuti nascosti, Ralph Fiennes, che nel film interpreta un "bravo dottore", ha recentemente dichiarato a IndieWire che al centro cdella storia ci sarà un ragazzino:

"La Gran Bretagna vive da 28 anni in questa terribile piaga di persone infette che sono esseri umani violenti e rabbiosi con poche sacche di comunità non infette. E si concentra su un ragazzino che vuole trovare un dottore per aiutare la madre morente. Guida la madre attraverso questo splendido territorio del Nord dell'Inghilterra. Ma naturalmente, intorno a loro, nascosti nelle foreste, nelle colline e nei boschi, ci sono gli infetti. Alla fine trova un dottore che è un uomo strano e bizzarro, ma è anche una persona buona".