Avengers: Doomsday, Hugh Jackman tornerà nei panni di Wolverine nonostante l'assenza dal video annuncio

La settimana scorsa i Marvel Studios hanno annunciato con un grande evento in live streaming il cast principale di Avengers: Doomsday, ma gli spettatori non hanno potuto evitare di notare l'assenza di Hugh Jackman dall'ensemble.

Tuttavia, il noto scooper e insider MyTimeToShineHello ha rassicurati tutti i fan del Marvel Cinematic Universe, confermando che Jackman tornerà a interpretare Wolverine nel crossover sui Vendicatori diretto dai fratelli Russo e previsto per l'uscita in sala nel maggio 2026.

L'attore si riunirà in questo modo con Patrick Stewart, Kelsey Grammer, questi due di ritorno nei panni di Professor X e Bestia, Sir Ian McKellen nel ruolo di Magneto, Alan Cumming in quello di Nightcrawler, Rebecca Romijn in quello di Mystica, James Marsden in quello di Ciclope e Channing Tatum in quello di Gambit. Tatum ha fatto il suo debutto nel MCU in Deadpool e Wolverine.

Perché il nome di Hugh Jackman non è stato annunciato?

Deadpool & Wolverine: Hugh Jackman mostra gli artigli di Wolverine

Non è la prima volta che sentiamo dire che l'attore non ha ancora finito con il personaggio di Logan, ma in generale si pensava che sarebbe tornato per Secret Wars e non per Doomsday. Se Wolvie e Tempesta (Halle Berry) appariranno davvero nel film, presumiamo che anche Famke Janssen tornerà nel ruolo di Jean Grey.

X-men

La presenza di così tanti personaggi dei film originali degli X-Men della 20th Century Fox ha portato a speculare sul fatto che questa potrebbe essere la squadra che vedremo nell'atteso reboot del MCU. Sembra altamente improbabile che il roster sia composto solo da questi personaggi, ma c'è la possibilità che almeno alcuni di questi mutanti rimangano per passare il testimone ad attori più giovani in altri ruoli.

Un'altra teoria è che Doomsday sarà fondamentalmente un film sui Vendicatori contro gli X-Men, con il Dottor Destino di Robert Downey Jr. che guiderà i Figli dell'Atomo in guerra contro gli Eroi più potenti della Terra. Una precedente indiscrezione suggeriva che Destino avrebbe assemblato una squadra di varianti "malvagie" dei Vendicatori e, sebbene questo possa essere ancora il piano per Secret Wars, al momento non c'è traccia di Chris Evans (Steve Rogers), Scarlett Johansson (Natasha Romanoff) o di altri Avengers originali che si diceva dovessero tornare.