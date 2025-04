Avengers: Endgame, Carrie Coon non ha fatto ritorno perché Marvel non la pagava abbastanza

L'attrice, che era comparsa in Avengers: Infinity War nei panni di Proxima Midnight, non ha fatto ritorno nel sequel campione di incassi

Carrie Coon era apparsa in Avengers: Infinity War nel ruolo di Proxima Midnight, una degli scagnozzi di Thanos inviati sulla Terra per rintracciare le gemme dell'inifinto. Tuttavia, l'attrice non ha fatto ritorno nel successivo Avengers: Endgame a quanto pare per una questione di stipendio.

"Credo che quelli della Marvel l'abbiano contattata per il secondo e le abbiano chiesto di partecipare", ha rivelato Tracy Letts, marito di Coon, in un recente episodio del podcast The Big Picture di The Ringer. "E lei ha risposto: 'Beh, è stato il film di maggior successo mai realizzato. Mi pagherete di più?'. E loro hanno risposto: 'No. Non ti pagheremo altri soldi'".

"Lei ha detto: 'Wow, non mi pagherete di più, allora non credo che lo farò'", ha continuato Letts. "E loro le hanno risposto: 'Beh, dovresti ritenerti fortunata a far parte dell'Universo Marvel'. Così lei ha rifiutato".

Dalla Marvel e gli Avengers a The White Lotus

Carrie Coon nei panni di Proxima Midnight in Avengers: Infinity War

Letts e Coon si sono sposati nel 2013, cinque anni prima che lei interpretasse la cattiva nel MCU. Il personaggio non ha avuto battute in Endgame, essendo morto nel film precedente. Ma è comunque apparso sullo schermo.

The White Lotus. Carrie Coon, Michelle Monaghan e Leslie Bibb in una scena della terza stagione.

Nel maggio 2018 Coon aveva spiegato come era arrivata a interpretare la parte: "È iniziata come un'audizione per un doppiaggio", ha raccontato a Entertainment Weekly. "Stavano cercando la voce di Proxima Midnight e si sono rivolti a me forse perché erano interessati alla mia voce o forse perché in realtà avevo già fatto lavori di motion-capture in precedenza. Facevo lavori di motion-capture per i videogiochi, a Madison, nel Wisconsin. Ero un'atleta al college e quindi era un lavoro molto fisico che mi piaceva moltissimo e mi divertiva molto lavorarci".

Coon è attualmente protagonista della terza stagione di The White Lotus della HBO. Il suo personaggio è Laurie Duffy, che sta trascorrendo una vacanza con due vecchie amiche (Jaclyn Lemon di Michelle Monaghan e Kate Bohr di Leslie Bibb). L'attrice è anche protagonista del period drama The Gilded Age, la cui terza stagione è prevista per quest'anno.