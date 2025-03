Avengers: Doomsday, i piani originali che includevano Doctor Doom come cattivo principale per una nuova saga

Ieri sono stati svelati i piani originali per Doctor Doom che doveva essere il villain principale per la prossima grande saga Marvel Studios

Al San Diego Comic-Con del 2022, i Marvel Studios hanno annunciato i piani per Avengers: Kang Dinasty e Avengers: Secret Wars. Tutto questo prima dei problemi legali di Jonathan Majors, lo studio aveva già dei dubbi sul mantenimento di Kang come grande cattivo della Saga del Multiverso.

Questa indecisione è nata dopo Ant-Man and The Wasp: Quantumania visto che il film è stato una delusione su tutti i fronti: critica e commerciale. Alcuni insider attendibili hanno poi affermato che i Marvel Studios sono stati colti di sorpresa dalla risposta, e sembra che questo li abbia scossi abbastanza da chiedersi se Kang non fosse il cattivo sbagliato su cui puntare.

Dopo qualche anno, sono cambiate diverse cose. Kang è stato accantonato (a quanto sembra) come cattivo principale ed il regista di Avengers: Kang Dinasty, Destin Daniel Cretton, è ora alla regia di Spider-Man 4. Mentre gli sceneggiatori del film sono per il momento senza occupazione.

Quindi Avengers: Doomsday e Secret Wars sono stati entrambi riscritti da Stephen McFeely e saranno diretti dai registi di Avengers: Endgame e Capitan America: Winter Soldier, Anthony e Joe Russo.

Il futuro di Avengers: Kang Dinasty prima di Doomsday

Avengers: Doomsday, l'annuncio del cast capitanato da Robert Downey Jr.

Abbiamo già sentito che il piano per Avengers: Kang Dinasty prevedeva di contrapporre gli eroi più potenti della Terra al Consiglio dei Kang, ma oggi Alex Perez di The Cosmic Circus ha condiviso alcuni dettagli aggiuntivi e molto importanti. Secondo lo scooper, squadre separate di Vendicatori si sono schierate contro Immortus, Centurion e Rama-Tut, le tre varianti di Kang presentate alla fine di Quantumania.

Tuttavia, la variante Conquistatore sarebbe tornata dall'"Aldilà" nel terzo atto per vendicarsi dei suoi doppelganger e diventare Colui che resta. Non è chiaro cosa sarebbe successo da lì ad Avengers: Secret Wars, ma con la storia che si ripete e il Multiverso ancora una volta distrutto, abbiamo sentito che gli eroi sopravvissuti di diverse realtà erano pronti a combattere Kang nel Vuoto.

Si dice che il Dottor Destino non abbia mai fatto parte dei piani originali dei Marvel Studios per il finale in due parti della Saga del Multiverso. Al contrario, lui - e altri - dovevano essere rivelati tra coloro che erano stati rimossi dalla linea temporale da Kang per assicurarsi che potessero prosperare. Tuttavia, una volta sconfitte le Varianti di Kang, Destino è stato indicato come il "male" che stavano cercando di tenere a bada con le loro azioni.

Perez aggiunge: "Ora, si stanno verificando le conseguenze di quella che sarebbe stata fondamentalmente la prossima Saga, ma con Destino in prima linea al posto di Kang, mescolato con un paio di idee tratte da sceneggiature precedenti".

Avengers: Doomsday - Robert Downey Jr. in una foto del personaggio Victor von Doom

Quindi, se le cose fossero andate diversamente, Destino sarebbe stato il grande cattivo della Saga dei mutanti e probabilmente avrebbe avuto molto più tempo a disposizione prima di debuttare. È sempre interessante pensare a ciò che avrebbe potuto essere, ma non è detto che Loveness e Waldron fossero le persone giuste per portare a termine questa storia ambiziosa.

Sebbene Loki abbia fatto un ottimo lavoro nel preparare il terreno per Kang, molti spettatori abituali non guardano gli show televisivi del MCU, quindi fare affidamento sul trequel di Ant-Man per suscitare un interesse sufficiente a vedere tutte queste varianti di Kang entrare in guerra sarebbe stato un compito arduo.

Avengers: Doomsday uscirà nel maggio 2026, mentre Avengers: Secret Wars è previsto per il maggio 2027.