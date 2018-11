Avengers 4: Stan Lee aveva già girato il suo cameo

Il mondo piange Stan Lee, morto ieri all'età di 95 anni. Il pensiero dei fan va a tutti i divertenti cameo che vedevano Stan Lee protagonista divenuti un appuntamento fisso per i fan del Marvel Cinematic Universe. In un'intervista recente, il co-regista di Avengers: Infinity War e Avengers 4 Joe Russo aveva confermato che Stan Lee aveva già girato il suo cameo in Avengers 4.

Il commento di Joe Russo rassicura i fan che potranno vedere il loro beniamino ancora una volta all'uscita di Avengers 4 al cinema il 3 maggio 2019: "Ogni volta dobbiamo trascinarlo, Stan non ama volare, perciò ogni volta dobbiamo convincerlo per fargli girare il suo cameo. Se abbiamo più film in lavorazione nello stesso momento, per esempio Ant-Man and the Wasp e Avengers 4, raggruppiamo i suoi cameo e poi lo facciamo spostare da un set all'altro cercando di girare tutto nello stesso giorno."

Oggi il mondo del cinema e dei fumetti ricorda Stan Lee, il padre dei supereroi, e le star dei comic movie gli dedicano una serie di commossi messaggi in attesa che il pubblico possa rivederlo sul grande schermo a maggio.

