Avengers 4: Endgame: la nuova trama leaked ha rivelato il vero piano di Thanos?

Il tempo che ci separa dall'arrivo di Avengers 4: Endgame è inversamente proporzionale al numero di spoiler presenti in rete. Con l'avvicinarsi del 24 aprile, infatti, Marvel sembra aver ridotto il controllo maniacale sul materiale del film: non soltanto il merchandising che svela i nuovi look dei Vendicatori, ma anche una nuova trama approdata in rete che potrebbe aver svelato il vero piano di Thanos.

La scorsa settimana il portale australiano della Disney aveva rilasciato la prima sinossi ufficiale di Avengers 4, in assoluto uno dei film più attesi dell'anno, e a distanza di pochi giorni il sito britannico Vue ne ha diffusa un'altra. Siamo chiari: non sappiamo se Iron Man morirà alla fine delle 3 ore, né che fine faranno Captain America o Thor (i contratti di Robert Downey Jr.., Chris Evans e Chris Hemsworth sono prossimi alla scadenza), la nuova sinossi è più che altro un completamento della precedente, ma svela comunque qualcosa di interessante. Ovvero che le intenzioni del Titano Pazzo sono molto più malvagie di quanto si pensasse: "La situazione sulla Terra è tragica. Dopo che il potere delle Gemme dell'Infinito ha decimato la popolazione, Thanos (Josh Brolin) ha assunto il ruolo di dittatore dell'Universo, lasciando gli Avengers in rovina. Il semi-dio cercherà di espandere ancora il suo regno seguendo solo le proprie regole, ammenoché qualcuno non riesca a fermarlo".

Se questa trama dovesse rivelarsi ufficiale, ci sarebbe dunque un discreto stravolgimento rispetto a quanto il finale di Avengers: Infinity War e il primo trailer di Avengers: Endgame abbiano fin qui lasciato intuire. Nel film precedente, infatti, quello che caratterizza Thanos è proprio il suo non essere completamente malvagio. Certo, ha ucciso la sua figlia adottiva e ha quasi distrutto un intero pianeta, ma non l'ha fatto con le peggiori intenzioni, almeno dal suo punto di vista. Inoltre nel trailer di Avengers 4 il Titano Pazzo sembra ormai vivere appartato dal resto dell'universo, con l'armatura di guerra appesa letteralmente al chiodo in favore di un'esistenza solitaria. Eppure, se questa nuova trama "rubata" si rivelasse vera e non soltanto il risultato delle congetture di un impiegato zelante, le cose, all'inizio del 22mo film dell'UCM, potrebbero essere molto diverse da come molti fan le hanno immaginate.

Non è tutto perchè la sinossi diffusa (forse erroneamente) dal portale britannico chiama per la prima volta in causa apertamente Captain Marvel come aiutante degli Avengers superstiti contro Thanos: "Senza tempo per piangere le proprie perdite, Black Widow (Scarlet Johansson), Thor (Chris Hemsworth), Captain America (Chris Evans) e Bruce Banner (Mark Ruffalo) devono rimanere vigili e radunare tutto ciò che resta del gruppo di eroi più potenti della Terra - e invocare l'aiuto di Captain Marvel (Brie Larson)". Naturalmente non è dato sapere quanto queste informazioni siano attendibili: come sempre la verità sarà svelata solo alla fine delle tre ore di Avengers: Endgame, nel frattempo, però, ci si può divertire con le più disparate teorie.