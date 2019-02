Avengers 4: Endgame: il nuovo look dei Vendicatori in una foto ufficiale

Marica Lancellotti

Dopo aver svelato ieri la trama, Avengers 4: Endgame continua a mostrarsi in una nuova foto ufficiale che regala ai fan un'occhiata più precisa sui nuovi look dei Vendicatori. Non di tutti, naturalmente, ma solo di quelli effettivamente sopravvissuti, pur non senza conseguenze, al terribile schiocco di dita di Thanos che ha decimato la popolazione mondiale alla fine di Avengers: Infinity War.

Official new #AvengersEndgame promo art features the original six heroes together again!



(via @OrvillePopcorn) pic.twitter.com/azJ0wYMvPS — MCU News & Tweets (@MCU_Tweets) 8 febbraio 2019

Ecco dunque Captain America, Iron Man, Hulk, Occhio di Falco, Vedova Nera e Thor in una nuova immagine promozionale. Naturalmente a destare più scalpore è stato Hulk, che nel capitolo precedente dell'UCM era stato forse il Vendicatore più in difficoltà. Il perchè è presto detto: nonostante i ripetuti e disperati tentativi, Bruce Banner non era più riuscito a trasformarsi in Hulk dopo un duro scontro con Thanos nell'incipit del film. A giudicare dall'immagine, però, non soltanto il mostro verde ha deciso di tornare a combattere in Avengers: Endgame, ma lo farà anche vestito con una tuta grigia e viola nuova di zecca. Molti fan stanno già parlando del fatto che, con ogni probabilità, il 22° capitolo dell'Universo Cinematografico Marvel introdurrà quello che nei fumetti è conosciuto come il Professor Hulk, la versione più evoluta di Hulk, dotata di uno straordinario meccanismo di difesa che gli permette di tenere a bada il suo lato più mostruoso e distruttivo. A conferma di questo ci sarebbe l'incredibile somiglianza tra il Vendicatore della foto e i lineamenti di Bruce Banner (Mark Ruffalo).

Nel frattempo la trama ufficiale ha confermato che: "Dopo gli eventi devastanti di Avengers: Infinity War, l'universo intero è in rovina per colpa del Titano pazzo, Thanos. Con l'aiuto degli alleati rimasti, gli Avengers dovranno riunirsi ancora una volta per annullare l'effetto delle sue azioni e ripristinare l'equilibrio una volta per tutte, noncuranti delle possibili conseguenze". Si prospettano tempi durissimi per i nostri supereroi, dunque, che inizialmente - salvo incredibili ritorni paventati ma non ancora accertati - potranno fare affidamento su un apparato difensivo meno numeroso del solito. Pur se avranno dalla loro parte una nuova eroina potentissima, Carol Danvers / Captain Marvel, che svelerà tutta la propria incredibile forza anche al cinema a partire dal prossimo 6 marzo.