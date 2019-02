Avengers 4: Endgame, lo spot del Super Bowl in italiano!

Avengers: Endgame era il promo più atteso della notte del Super Bowl e dopo la versione originale approda in rete anche lo spot in italiano, che anticipa l'uscita del cinecomic prevista per il 24 aprile.

Il nuovo spot, della durata di circa trenta secondi, ripropone le atmosfere del primo trailer (qui trovate la nostra analisi al trailer di Avengers: Endgame). Dopo un un rapido montaggio, in bianco e nero, di tutti i defunti tramite clip dei film precedenti (nell'ordine, vediamo Wasp, Nick Fury, Spider-Man, Doctor Strange, Falcon, Scarlet Witch, i Guardiani della Galassia, T'Challa, Bucky Barnes e la Visione) della durata di un secondo, vediamo lo skyline di New York dall'alto, avvolto nella nebbia. L'obiettivo si sofferma sullo stadio dei Mets, anch'esso deserto, mentre intorno ad esso vengono rimosse auto rimaste in mezzo alla strada. Probabilmente lo schiocco di dita di Thanos che ha fatto sparire metà della popolazione è avvenuto durante una partita. Nel successivo frame vediamo liberty Island circondata da barche. Sono state anch'esse abbandonate o è in corso una migrazione verso la città?

All'improvviso udiamo la voice over di Steve Rogers che dice "Alcune persone voltano pagina", prima di precisare "Ma noi no." Subito dopo vediamo Captain America, intento a partecipare a quello che sembra un gruppo di auto-aiuto per superare la scomparsa dei propri cari, visto che sulla parete compare un manifestino con la scritta 'Dove andiamo, ora che se ne sono andati? Black Widow è, invece, intenta a sparare al poligono. I due Avengers hanno in mente un piano per aiutare i colleghi defunti. Nel frattempo Tony Stark, nella nave spaziale, è impegnato a costruire un congegno elettronico, ma non è più solo visto che al suo fianco compare Nebula. In successione vediamo gli i superstiti: Hawkeye, Rocket, Ant-Man e War Machine, e l'ultima inquadratura dello spot li mostra tutti insieme, diretti verso una destinazione ignota, con addosso (a quanto pare) le tute che serviranno per viaggiare nel Regno Quantico. Per tutto il resto, non ci resterà che aspettare la fine di aprile.

