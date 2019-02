Avengers 4 – Endgame: svelato il set della battaglia finale?

Marica Lancellotti

Avengers: Endgame potrebbe svelare nuovi dettagli nel prossimo teaser trailer che, stando ai rumor, dovrebbe essere diffuso domenica notte durante il Super Bowl. Eppure potremmo non dover neppure aspettare un giorno per conoscere un importante dettaglio, grazie a un'immagine leakata del presunto merchandising ufficiale che sembrerebbe aver ricostruito la scena della battaglia finale di Avengers 4.

Leggi anche: Avengers 4 - Endgame: il secondo trailer in arrivo domenica?

Il marchio sotto accusa per il possibile spoiler non è LEGO questa volta ma il cinese Elephant JX, che, stando alla foto diffusa da un fan, starebbe per immettere sul mercato un set intitolato "Endbattle in New York" costituito da 213 pezzi al costo di 299,99 dollari.

Novo vazamento Lego pode ter revelado a batalha final de #AvengersEndgame.



( IG: paul_seeley4) pic.twitter.com/j6FqPgfYSd — Nação Marvel - #CaptainMarvel(@nacaomarvelofc) 1 febbraio 2019

Se il leak si rivelasse attendibile, cosa potrebbe aver svelato? Anzitutto che lo scenario della battaglia finale di Avengers: Endgame sarà New York, come era stato in The Avengers per la battaglia contro i Chitauri. In secondo luogo avrebbe spoilerato chi sarà presente durante l'atto finale, tra Vendicatori e antagonisti. Se è impossibile non notare un gigantesco Thanos con il suo Guanto dell'Infinito, compaiono anche tre "aiutanti": due enormi robot viola sputafuoco con tanto di artigli e uno stano essere nero dotato di sei ali. Dalla parte degli Avengers? In campo ci sono Iron Man, Spider-Man, Thor e Doctor Strange, di cui dunque sarebbe così confermato il ritorno.

Naturalmente è importante sottolineare come già in passato gli "spoiler" dei set di giocattoli non sempre si sono rivelati attendibili, diverse scene di battaglia ricostruite nei set LEGO, per esempio, non hanno mai trovato un loro reale riscontro in Avengers: Infinity War, ma ciò non toglie che questo possa comunque essere considerato un "suggerimento" per nuove ipotesi in attesa del prossimo 24 aprile.