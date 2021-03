Avatar, Marvel si congratula per il sorpasso di Avengers: Endgame al box-office

Dopo che i botteghini cinesi premiano Avatar facendolo tornare in vetta al box office dei maggiori incassi di sempre, e superando così Avengers: Endgame, arrivano le calorose congratulazioni dei Marvel Studios.

James Cameron è tornato a essere il Re del Mondo, o almeno del box-office, con il sorpasso di Avatar ad Avengers: Endgame e, con grande sportività, le congratulazioni dei Marvel Studios non sono tardate ad arrivare.

"Congratulazioni a @JimCameron, @JonLandau, e a TUTTA la Nazione dei Na'vi Nation per aver reclamato la corona del box office! Vi amiamo 3000. @OfficialAvatar" ha twittato Marvel seguendo l'esempio dei registi di Avengers: Endgame, i fratelli Russo, primi a congratularsi con James Cameron.

Disney ha annunciato ufficialmente che Avatar, diretto da James Cameron, è ritornato il film con i migliori incassi di sempre arrivando a quota 2 miliardi e 802 milioni di dollari incassati ai box-office grazie alla nuova distribuzione nelle sale cinesi avvenuta nella giornata di venerdì.

Il primo capitolo della saga ha infatti aggiunto 12.3 milioni di dollari al suo totale riconquistando il primato che aveva perso nel luglio del 2019 quando Avengers: Endgame aveva compiuto l'impresa di superarlo.

Avatar, 10 anni dopo: perché la sceneggiatura semplice non lo rende un'opera banale

Il produttore Jon Lindau ha dichiarato: "Siamo orgogliosi di raggiungere questo primato ma io e Jim siamo ancora più elettrizzati per il fatto che il film sia tornato nei cinema durante questo periodo senza precedenti e vogliamo ringraziare i nostri fan cinesi per il loro sostegno. Stiamo lavorando duramente ai prossimi film di Avatar e non vediamo l'ora di condividere la continuazione di questa storia epica nei prossimi anni".

Nel frattempo, cresce l'attesa dei fan per l'uscita dei sequel di Avatar, in lavorazione da anni in Nuova Zelanda. Avatar 2 uscirà nel 2022, Avatar 3 nel 2024, Avatar 4 nel 2026 e Avatar 5 nel 2028, tutti nel mese di dicembre.