Avatar - La leggenda di Aang: il magico e spettacolare trailer del live-action Netflix

Finalmente è arrivato un trailer esteso per il remake in live-action del celebre anime

Netflix ha diffuso in streaming uno spettacolare trailer esteso di Avatar - La leggenda di Aang, remake in live-action del celebre anime targato Nickelodeon, che debutterà sulla piattaforma digitale il 22 febbraio prossimo.

Avatar - La leggenda di Aang segue il protagonista Aang (Gordon Cormier) mentre impara a padroneggiare i quattro elementi dell'acqua, della terra, del fuoco e dell'aria per riportare l'equilibrio in un mondo minacciato dalla terrificante Nazione del Fuoco.

Con Albert Kim in veste di showrunner, produttore esecutivo e scrittore insieme a Dan Lin, Lindsey Liberatore e Roseanne Liang, il cast principale della nuova serie comprende attori del calibro di Gordon Cormier nel ruolo di Aang, Kiawentiio nel ruolo di Katara, Ian Ousley nel ruolo di Sokka, Dallas Liu nel ruolo del Principe Zuko, Daniel Dae Kim nel ruolo del Signore del Fuoco Ozai e molti altri.

Potete vedere il nuovo trailer di Avatar - La leggenda di Aang nel video qui sotto.

Oltre La leggenda di Aang in arrivo un nuovo film animato

Oltre alla serie Netflix, i creatori di Avatar, Michael Dante DiMartino e Bryan Konietzko, sono al lavoro su un film d'animazione che proseguirà la storia di Aang e dei suoi amici sotto l'etichetta di Avatar Studios e uscirà entro la fine del 2025.

Avatar: The Last Airbender svela la connessione con la serie originale

La prima stagione di Avatar: The Last Airbender sarà composta da otto episodi. Se lo show dovesse avere il successo sperato, come accaduto nel caso di One Piece, Netflix confermerà sicuramente una seconda stagione, in grado di ampliare ulteriormente la storia.