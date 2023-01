Avatar: La via dell'acqua supera Spider-Man: No Way Home con incassi da capogiro

I nuovi dati relativi agli incassi di Avatar: La via dell'acqua parlano chiaro: il nuovo film di James Cameron ha superato i risultati ottenuti da Spider-Man: No Way Home.

Fin dai primissimi annunci l'idea di un sequel di Avatar a distanza di anni, seguito da altri film in lavorazione, non sembrava essere stata accolta troppo bene dal grande pubblico o dai professionisti di settore. Eppure James Cameron ci ha creduto fino in fondo, e adesso Avatar: La via dell'acqua sta continuando a macinare consensi e denaro al punto di confermarsi uno dei maggiori incassi di sempre nella storia del cinema.

Avatar 2: Sigourney Weaver in una foto dal set

Anche a distanza di tempo e in modo del tutto inaspettato, James Cameron è riuscito nuovamente a coinvolgere il mondo avvolgendolo nelle vicende narrative di Pandora e dei suoi abitanti, come se non fosse passato neanche un giorno da quel fatidico 2009. Dal punto di vista degli incassi, inoltre, gli ultimi aggiornamenti vedono Avatar: La via dell'acqua raggiungere 1,9 miliardi di dollari in tutto il mondo, sorpassando Spider-Man: No Way Home e diventando il sesto film di maggior incasso di tutti i tempi.

Anche all'estero il successo di questa pellicola è stato più che confermato raccogliendo (prendendo come riferimento temporale lunedì 16 gennaio) altri 9,5 milioni di dollari che hanno contribuito a raggiungere un totale provvisorio che l'ha reso il quinto film con i maggiori incassi di sempre a livello internazionale.

In Avatar: La via dell'acqua la storia fa ritorno su Pandora, dove Jake Sully (Sam Worthington), ora un Na'Vi a tutti gli effetti, è sposato con Neytiri, interpretata da Zoe Saldana, e si prende cura di un branco di bambini adolescenti mentre contemporaneamente combatte gli invasori umani che tentano di colonizzare la sua nuova casa.