Avatar, Vin Diesel non apparirà nei sequel: "La gente ha frainteso"

Vin Diesel smentisce la sua partecipazione ai prossimi sequel di Avatar citando un "fraintendimento" da parte del pubblico. Nel 2019 la star di Fast & Furious aveva pubblicato un video su Instagram (che trovate qui sotto) in cui era insieme a James Cameron sul set di Avatar, lasciando intendere di essersi aggiudicato una parte nei molteplici sequel del regista.

A quanto pare, non è esattamente così. "Vin è un fan", ha specificato il produttore Jon Landau parlando con Empire. "Un giorno è entrato, ha visitato il set per vedere cosa stavamo facendo e la gente l'ha preso fuori contesto". È discutibile che Diesel abbia alimentato le voci secondo cui sarebbe diventato grande e blu nel prossimo futuro ("C'è una persona a Hollywood con cui ho sempre voluto lavorare e da cui imparare, e quindi, tutte le cose arrivano, immagino, a quelli che aspettano ", borbottava l'attore nel suo video su Instagram), ma per adesso il suo volo per Pandora non sarebbe ancora decollato.

Come rivela la nostra recensione di Avatar: La via dell'acqua, la storia fa ritorno su Pandora, dove l'umano trasformato in Na'vi Jake Sully è ora sposato con Neytiri, interpretata da Zoe Saldana, e si prende cura di un branco di bambini adolescenti mentre contemporaneamente combatte gli invasori umani che tentano di colonizzare la sua nuova casa.