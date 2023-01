Avatar: La via dell'acqua supera 1.4 miliardi di dollari di incassi e sta per superare Top Gun: Maverick

Il film Avatar: La via dell'acqua ha superato ufficialmente 1.4 miliardi di dollari ai box office internazionali e sta per superare i risultati ottenuti dal sequel con star Tom Cruise.

Avatar: La via dell'acqua ha superato quota 1 miliardo di dollari anche ai box office internazionali, scalando la classifica dei film con i migliori incassi di sempre fino al dodicesimo posto.

Il sequel diretto da James Cameron si è lasciato alle spalle titoli di grande successo come Avengers: Age of Ultron o Frozen II.

Il film Avatar: La via dell'acqua ha incassato oltre 1.4 miliardi di dollari a livello globale e potrebbe presto raggiungere Top Gun: Maverick, arrivato a 1.49 miliardi di dollari. A poca distanza ci sono inoltre Fast & Furious 7 (1.515 miliardi), The Avengers (1.518), e Il Re Leone (1.66).

Avatar: La via dell'acqua, le opinioni della redazione

Secondo gli esperti, inoltre, il secondo capitolo della storia diretta da James Cameron potrebbe entrare nella Top 5 dei film con i migliori incassi di sempre. Se questo accadesse, il regista avrebbe ben tre tra i sei lungometraggi con i migliori risultati ai box office grazie ad Avatar e a Titanic.

Disney ha investito circa 350 milioni di dollari per realizzare il film e altri 100 milioni per il marketing. I nuovi risultati confermano così che i costi sono stati coperti, considerando che era previsto un tetto di circa 1.5 miliardi per andare in pari con le spese.

Lo studio, inoltre, grazie al sequel ha concluso il 2022 incassando un totale di 4.9 miliardi in tutto il mondo.