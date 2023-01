Avatar: La via dell'acqua inarrestabile, in testa al box office USA per la sesta settimana con 20 milioni

Avatar: La via dell'acqua non trova ostacoli e continua il suo dominio al box office con altri 20 milioni, il cartoon Il Gatto con gli Stivali 2: L'ultimo Desiderio risale al secondo posto.

È il sesto fine settimana di uscita di Avatar: La via dell'acqua, ma il sequel di fantascienza di James Cameron non mostra alcun cedimento e domina il box office USA con altri 20 milioni di dollari che lo portano a un totale domestico di 598,2 milioni. Riprodotto in 3.790 sale, Avatar: La via dell'acqua ha superato i 2 miliardi di dollari, diventando il sesto miglior risultato di sempre al box office.

A sorpresa, Il Gatto con gli Stivali 2: L'ultimo Desiderio risale al secondo posto. Il cartoon doppiato da Antonio Banderas incassa altri 11,5 milioni superando i 126,4 milioni in cinque settimane. Ecco la nostra recensione de Il Gatto con gli Stivali 2: L'ultimo Desiderio.

L'horror M3GAN, prodotto da Universal e Blumhouse, perde una posizione ed è ora terzo con altri 9,8 milioni di incassoo che lo portano a un totale di 73,2 milioni. Come rivela la recensione di M3GAN, il titolo fa riferimento a una meraviglia di intelligenza artificiale, una bambola a grandezza naturale programmata per essere la più grande compagna dei bambini e la più grande alleata dei genitori... almeno in apparenza.

Al quarto posto troviamo il debutto di Missing, thriller ricco di colpi di scena che fa riflettere su quanto bene conosciamo le persone a noi più vicine. Durante una vacanza in Colombia una donna (Nia Long) scompare insieme al suo nuovo fidanzato. Sua figlia, June (Storm Reid), inizia a cercarla ma viene ostacolata dalla burocrazia internazionale. La tortuosa pellicola apre con un incasso di 9,3 milioni da 3.025 sale e segna una media per sala di 3.074 dollari.

Quinto posto per Non così vicino, nuovo film interpretato da Tom Hanks uscito in sordina negli USA dove ha incassato altri 9 milioni, arrivando a un totale di 35,3 milioni. Il film, adattamento diretto da Marc Forster del romanzo di Fredrik Backman L'uomo che metteva in ordine il mondo, vede Hanks nei panni di un vedovo scontroso e molto fissato con le sue abitudini. Quando una giovane e vivace famiglia si trasferisce nella casa accanto, l'incontro con Marisol, ragazza brillante e in dolce attesa, crea un'improbabile amicizia che sconvolgerà il suo mondo.