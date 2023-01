Avatar: La via dell'acqua vola al box office italiano con altri 5 milioni, Aldo, Giovanni e Giacomo stabili

Avatar: La via dell'acqua continua a dominare il box office italiano festivo incassando altri 5 milioni di euro che lo portano a un totale di quasi 30 milioni di euro. Cifra che raggiungerà a breve. Questo risultato non è certo una sorpresa, ma conferma l'interesse del grande pubblico nei confronti delle spettacolari trovate ideate da Cameron. Come rivela la nostra recensione di Avatar: La via dell'acqua, uno dei film di Natale 2022 più attesi al cinema, la storia fa ritorno su Pandora, dove l'umano trasformato in Na'vi Jake Sully è ora sposato con Neytiri, interpretata da Zoe Saldana, e si prende cura di un branco di bambini adolescenti mentre contemporaneamente combatte gli invasori umani che tentano di colonizzare la sua nuova casa.

Il grande giorno: Aldo, Giovanni e Giacomo in una scena del film

Ma anche l'Italia ha i suoi assi nella manica, per l'esattezza tre: Aldo, Giovanni e Giacomo. La nostra recensione de Il grande giorno celebra il ritorno del film del trio comico, che continua a tener testa alla corazzata di James Cameron difendendo la seconda posizione con un incasso di 1,6 milioni di euro che porta il film a veleggiare verso i 5 milioni di euro.

Stabile al terzo posto Le otto montagne, adattamento del romanzo omonimo di Paolo Cognetti che ospita la reunion degli attori Alessandro Borghi e Luca Marinelli. Il film incassa altri di 888.000 euro e arriva a superare i 2,2 milioni, cifra più che ragguardevole. Come rivela la nostra recensione de Le otto montagne, il film racconta una storia di amicizia, di padri e di figli e delle scelte che facciamo nella vita che ci viene data, sullo sfondo delle montagne che dobbiamo scalare fisicamente e psicologicamente. Una storia universale sull'inesorabile ricerca del conoscere sé stessi e al contempo di essere fedeli agli altri.

In quarta posizione debutta Tre di troppo, commedia diretta e interpretata da Fabio De Luigi con la complicità di Virginia Raffaele. Il film natalizio dai buoni sentimenti raccoglie 708.00 euro da 420 sale. Qui trovate la nostra recensione di Tre di troppo, he narra la storia di Marco e Giulia, una coppia moderna senza figli che un mattino si risveglia con tre figli, di sei, nove e dieci anni. Il loro obiettivo e liberarsene e tornare alla vita di prima, l'unica vera felicità.

Al quinto posto resiste il cartoon DreamWorks Il Gatto con gli Stivali 2: L'ultimo Desiderio, che incassa altri 579.000 euro, arrivando a 4,1 milioni totali. Tra i film di Natale 2022 più attesi al cinema, ecco la nostra recensione de Il Gatto con gli Stivali 2: L'ultimo Desiderio.