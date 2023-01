Avatar 3: James Cameron rivela i grandi cambiamenti che subiranno i Na'vi

Mentre si gode il successo di Avatar: La via dell'acqua, James Cameron anticipa un'importante svolta in arrivo per i Na'vi in Avatar 3.

Avatar 3 vedrà grandi cambiamenti in arrivo per i Na'vi. L'anticipazione arriva da James Cameron in persona che, mentre si gode l'enorme successo in termini di incassi del primo dei sequel previsti, guarda già al futuro.

Il regista anticipa che non tutti i Na'vi di cui faremo la conoscenza sono buoni. Avatar 3 dovrebbe, infatti vedere l'arrivo del Popolo della Cenere (Ash People), una nuova tribù che rappresenta l'elemento del Fuoco.

Avatar: la via dell'acqua, un momento drammatico del film

Nel corso di un'intervista con 20 Minutes, James Cameron ha dichiarato: "Voglio mostrare i Na'vi sotto un altro punto di vista perché, per il momento, ho mostrato solo i loro lati positivi. Nei primi film ci sono individui umani molto negativi e individui Na'vi molto positivi. In Avatar 3, faremo l'opposto. Esploreremo anche nuovi universi continuando la storia dei personaggi principali. Posso dire che gli ultimi capitoli saranno i migliori."

Come rivela la nostra recensione di Avatar: La via dell'acqua, uno dei film di Natale 2022 più attesi al cinema, la storia fa ritorno su Pandora, dove l'umano trasformato in Na'vi Jake Sully è ora sposato con Neytiri, interpretata da Zoe Saldana, e si prende cura di un branco di bambini adolescenti mentre contemporaneamente combatte gli invasori umani che tentano di colonizzare la sua nuova casa.