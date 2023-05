Avatar - La via dell'acqua: ecco la possibile data d'uscita del Blu-Ray e 4K

Avatar: La via dell'acqua è già disponibile per l'acquisto in streaming on demand, ma fino ad oggi non era ancora stata comunicata una data d'uscita per la versione fisica del film, in DVD o Blu-Ray.

Secondo un nuovo annuncio del distributore canadese DealsAreUs, Avatar: La via dell'acqua uscirà in formato fisico Blu-ray e 4K UHD il prossimo 20 giugno 2023. Questa informazione è stata notata e salvata dai fan su un forum prima che la data venisse cancellata dal distributore.

La Disney non ha annunciato alcuna data ufficiale per l'uscita fisica del sequel di Avatar, che ha saputo replicare il fenomenale incasso al botteghino del primo film, pur ovviamente non raggiungendo le stesse cifre.

Ricordiamo che la versione fisica del primo Avatar fu disponibile per l'acquisto 125 giorni dopo l'uscita cinematografica. Se avesse rispettato la stessa scadenza, il formato fisico di Avatar: La via dell'acqua sarebbe dovuto uscire il 20 aprile scorso, ma così non è stato.