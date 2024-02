Avatar: La Leggenda di Aang, promossa o bocciata: le prime reazioni al remake live-action Netflix

Sono disponibili in rete le prime reazioni al remake del celebre anime di Nickelodeon

Dopo il successo di One Piece, Netflix si è buttata a capofitto nella realizzazione degli adattamenti in live-action di celebri manga e anime e il prossimo in arrivo giovedì è quello di Avatar: La Leggenda di Aang, del quale sono uscite le prime reazioni.

In generale, la sensazione iniziale è che i primi episodi mostrati abbiano soddisfatto la critica ma che siano presenti dei problemi che rischiano di compromettere la qualità dello show, che lo ricordiamo debutterà il 22 febbraio prossimo.

Avatar, un live-action all'altezza?

Mike Thomas di Collider ha dichiarato che "è fantastico", notando anche come gli attori "si sentano davvero come il Team Avatar":

"Il primo episodio di 'Avatar The Last Airbender' di Netflix è fantastico! Fin dalla scena iniziale, ci si rende conto che è molto meglio del film del 2010. I combattimenti sono fantastici, ma a spiccare sono gli attori. Questi ragazzi si sentono come il Team Avatar. Una nuova divertente rivisitazione di un classico senza tempo".

Gli fa eco Joshua Yehl di IGN, ribadendo che si tratta di una versione "più drammatica, matura e violenta dell'originale".

"Il primo episodio di 'Avatar The Last Airbender' di Netflix è piuttosto incredibile. È più drammatico, maturo e violento dell'originale. La parte migliore è ciò che aggiungono per dare corpo e arricchire la storia che già conosciamo, come mostrare l'Ordine 66 degli Airbender. Un ottimo inizio!".

The Movie Podcast ha elogiato il suo "fedele adattamento visivo", ma ha ammesso che "inciampa nelle interpretazioni del cast, nella narrazione e nella profondità filosofica".

"'Avatar The Last Airbender' Ep 1 abbaglia con la sua GRANDE SCALA e le sue ambientazioni. I fan possono gioire del suo fedele adattamento visivo e delle sue stilizzate sequenze d'azione. Tuttavia, inciampa leggermente nelle interpretazioni del cast, nella narrazione e nella profondità filosofica. Non vedo l'ora di vedere tutta la stagione!".

Avatar, l'amerete o l'odierete

Il critico David Opie ha scritto che "gli episodi 1 e 2 sono abbastanza decenti", ma "ci sono sicuramente dei problemi".

"Gli episodi 1 e 2 di "Avatar The Last Airbender" sono abbastanza decenti finora e lo dico da fan. Ci sono sicuramente dei problemi, ma è meglio di quanto le polemiche possano far pensare. Se siete aperti, vi divertirete, ma se avete già deciso, lo odierete".

Avatar: La leggenda di Aang, la serie Netflix ha cancellato il sessismo di Sokka?

Rama's Screen ha affermato che il primo episodio "è stato spettacolare", lodando sia il cast che le immagini:

"Netflix AVATAR: THE LAST AIRBENDER ep.1 è stato spettacolare! Questa versione live-action ha reso incredibile giustizia alla vecchia serie animata, di cui ero un fan. Il cast era fantastico, le immagini erano notevoli e Gordon Cormier (Aang) è una rivelazione".

Di seguito trovate la prima clip tratta dal live-action: