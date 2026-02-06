Avatar - La leggenda di Aang 2, i titoli dei nuovi episodi stravolgono la timeline?

La serie Netflix sta per fare ritorno con la sua seconda stagione, ma intanto ora sappiamo il numero dei nuovi episodi e anche il titolo che ci dicono qualcosa in più su questo adattamento

Mentre attendiamo di conoscere la data d'uscita della seconda stagione di Avatar: The Last Airbender, sono emersi altri dettagli sul continuo di questa storia che arriverà come sempre su Netflix.

Secondo Knight Edge Media, la seconda stagione sarà composta da sette episodi. Si tratta di un episodio in meno rispetto agli otto della prima stagione, in linea con la tendenza verso stagioni più concise per le serie Netflix.

Tuttavia, questa riduzione ha un lato positivo. Nonostante il numero di episodi sia diminuito, la durata totale della seconda stagione dovrebbe superare i 430 minuti (7 ore e 10 minuti) della prima stagione. Ciò suggerisce che ogni episodio sarà sostanzialmente più lungo, consentendo potenzialmente una narrazione coinvolgente nonostante il minor numero di episodi.

Avatar - La leggenda di Aang 2: Gordan Cormier nel ruolo di Aang

I titoli degli episodi della Stagione 2

Oltre al teaser della seconda stagione, questi titoli offrono la visione più chiara finora su come si svolgerà Book Earth e su come l'adattamento live-action rimodellerà la linea temporale originale. Ecco i titoli riportati:

Episode 1: Somewhere Safe

Episode 2: A Fight, Once Begun

Episode 3: City of Walls and Secrets

Episode 4: The Water Falls, the Stones Emerge

Episode 5: Ten Thousand Things

Episode 6: The Parable of the Two Dragons

Episode 7: Something Broken

Avatar - La Leggenda di Aang: un'immagine del protagonista

In che modo il live-action sarà diverso dalla serie animata

Sembra che diversi titoli mostrino importanti cambiamenti strutturali. City of Walls and Secrets, che arriva con l'episodio 3, indica che gli eroi raggiungeranno Ba Sing Se molto prima rispetto alla serie animata.

I titoli suggeriscono anche l'introduzione dei personaggi e la collocazione dell'arco narrativo. A Fight, Once Begun fa riferimento a una citazione dell'Accademia di Earthbending, suggerendo che Toph Beifong si unisce alla squadra prima. Ten Thousand Things fa riferimento a Wan Shi Tong, rivelando che l'arco narrativo della Biblioteca segue ora l'arrivo a Ba Sing Se, riorganizzando sostanzialmente una sequenza fondamentale dell'originale.

Avatar - La Leggenda di Aang: un momento della serie

Netflix ha già confermato la terza stagione

Netflix ha già dato il via libera alla produzione del terzo capitolo della storia, le cui riprese si sono svolte in contemporanea con quelle delle puntate della seconda stagione. Tutti gli episodi inediti sono quindi attualmente in fase di post-produzione.

Per ora la piattaforma di streaming non ha svelato la data di uscita prevista per le puntate e non resta che attendere ulteriori aggiornamenti per scoprire quando si assisterà alle nuove avventure di Aang e dei suoi amici.