Avatar - La leggenda di Aang 2: il teaser introduce nuovi protagonisti e spettacolari scontri

La seconda stagione dello show Netflix arriverà in streaming nel 2026 e il video promozionale è dedicato al Regno della Terra.

Netflix ha condiviso online il primo teaser della stagione 2 della serie live-action Avatar - La leggenda di Aang, in arrivo nel 2026.

Nel video si possono vedere in azione personaggi come Toph, ruolo affidato a Miya Cech, Katara e Sokka.

I protagonisti della stagione 2

Il cast della serie Avatar - La Leggenda di Aang può contare sulla presenza di Gordon Cormier nella parte del protagonista, Kiawentiio che è Katara, Ian Ousley nel ruolo di Sokka, e poi ancora Dallas Liu, Elizabeth Yu, Ty Lee, Paul Sun-Hyung Lee, Maria Zhang, e Daniel Dae Kim.

Miya Cech ha invece avuto la parte di Toph dopo un importante casting.

Nella seconda stagione il gruppo di giovani protagonisti riunisce le forze e parte per una nuova missione: convincere il sovrano del Regno della Terra ad aiutarli nella loro battaglia contro il temibile Lord Ozai.

Avatar - La leggenda di Aang: Miya Cech sarà Toph

Avatar - La leggenda di Aang 2: Gordan Cormier nel ruolo di Aang

Avatar - La leggenda di Aang: i protagonisti in una foto della stagione 2

Netflix ha già confermato la produzione del terzo capitolo della storia, le cui riprese si sono svolte in contemporanea con quelle delle puntate della seconda stagione. Tutti gli episodi inediti sono quindi attualmente in fase di post-produzione.

Per ora la piattaforma di streaming non ha svelato la data di uscita prevista per le puntate e non resta che attendere ulteriori aggiornamenti per scoprire quando si assisterà alle nuove avventure di Aang e dei suoi amici.

La sinossi della serie

Avatar - La Leggenda di Aang racconta quello che accade dopo che in passato le quattro nazioni del mondo vivevano in armonia. La pace tra loro era garantita dall'Avatar, il maestro di tutti e quattro gli elementi.

Tutto cambia quando la Nazione del Fuoco attacca i Nomadi dell'Aria sterminandoli, compiendo il primo passo verso la conquista del mondo. Lo show segue quindi il giovane Nomade dell'Aria Aang nel suo risveglio in un mondo distrutto dalla guerra. Assieme ai suoi nuovi amici Sokka e Katara parte per un'avventura all'insegna dell'azione con l'obiettivo di prendere il posto che gli spetta di diritto: quello del nuovo Avatar.

Avatar - La leggenda di Aang: un poster della stagione 2