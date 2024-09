Avatar - La leggenda di Aang 2: iniziate le riprese della seconda stagione, ecco chi interpreterà Toph

Il live-action di Netflix Avatar - La leggenda di Aang è tornato in produzione per la seconda stagione e lo streamer ha rivelato che Miya Cech è stata scritturata per il ruolo di Toph, il personaggio preferito dai fan.

In una clip rilasciata nell'ambito dell'evento annuale per i fan della Geeked Week di Netflix, si vedono prima i piedi di Toph e poi il volto dell'attrice che è stata scelta per interpretarla.

La diciassettenne Cech è probabilmente più nota al pubblico come la versione più giovane del personaggio di Ali Wong nella commedia romantica di Netflix Finché forse non vi separi, uscita nel 2019. Curiosamente, ha anche interpretato una versione più giovane del personaggio di Ali Wong in un episodio della serie Netflix Lo scontro. Ha anche recitato nella serie di breve durata di Nickelodeon The Astronautsm e ha avuto un ruolo di supporto nella commedia Non sei invitata al mio Bat Mitzvah.

Toph è stata introdotta per la prima volta nella seconda stagione della serie animata originale Avatar - La leggenda di Aang. Nata cieca da una famiglia ricca e iperprotettiva, Toph, insieme ad Aang e ai suoi compagni, cerca di dominare gli elementi e di sconfiggere il Signore del Fuoco.

La serie è stata rinnovata per la seconda e la terza stagione

Netflix ha rinnovato l'adattamento live-action di Avatar - La leggenda di Aang per altre due stagioni poco dopo il debutto della prima. Come per l'originale, lo show live-action si concluderà con la terza stagione. Il cast comprende Gordon Cormier, Kiawentiio, Ian Ousley, Dallas Liu, Paul Sun-Hyung Lee e Daniel Dae Kim.

Avatar - La Leggenda di Aang: un momento della serie

Albert Kim, che ha sviluppato la serie e ha ricoperto il ruolo di showrunner nella prima stagione, si è dimesso ad aprile, mentre Christine Boylan e Jabbar Raisani saranno i produttori esecutivi della serie. Kim rimane produttore esecutivo. Oltre a Kim, Boylan, Raisani, Dan Lin e Lindsey Liberatore producono esecutivamente per conto di Rideback, mentre Michael Goi è anche produttore esecutivo.

Goi ha diretto i primi due episodi della serie, mentre Raisiani ha diretto gli episodi tre e quattro. Roseanne Liang ha diretto gli episodi cinque e sei, mentre Jet Wilkinson ha diretto gli ultimi due episodi della prima stagione.