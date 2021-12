Avatar, James Cameron: "I sequel si svolgono in parte sulla Terra"

Secondo il regista James Cameron, gli attesissimi sequel di Avatar si svolgeranno parzialmente sulla Terra e non solo sul lussureggiante e maestoso pianeta Pandora.

Avatar 2: una foto dal set del sequel

Uscito nel 2009, Avatar è diventato un vero e proprio fenomeno culturale e ha infranto i record di incassi globali, diventando ben presto il maggior incasso di tutti i tempi. Quattro sequel del film sono stati messi in produzione non molto tempo dopo la sua uscita, il primo dei quali, dopo numerosi ritardi, è finalmente previsto per dicembre 2022.

I dettagli sui sequel rimangono ancora scarsi, ma è stato confermato che rivedremo molti attori del film originale a partire da Sam Worthington, Zoe Saldana che sarà ancora Neytiri, Sigourney Weaver e Stephen Lang, In precedenza James Cameron ha rivelato che i sequel esploreranno angoli inediti di in Pandora, con Avatar 2 e 3 che dovrebbero svolgersi principalmente all'interno e nei pressi dei bacini d'acqua che occupano il Pianeta. Secondo quanto anticipato, Avatar 2 dovrebbe seguire Jake e Neytiri mentre lasciano la loro casa con i loro tre figli e combattono per rimanere insieme di fronte a nuove minacce.

Avatar 2, James Cameron ha girato sott'acqua nonostante i dubbi dei produttori: "Non sarebbe sembrato reale"

In un nuovo segmento di Director on Directors per Variety, James Cameron ha discusso dei sequel di Avatar col regista di Dune Denis Villeneuve. Pur non lasciandosi sfuggire troppo, il regista ha rivelato che che i sequel saranno diversi dal primo Avatar visto che non saranno ambientati solo nel mondo immaginario di Pandora, ma alcune parti dei film si svolgeranno sulla Terra. ecco le sue parole:

"Proprio come Dune si svolge attraverso i mondi, i sequel di Avatar sono ambientati a cavallo tra due diversi mondi, parte su Pandora e parte sulla Terra, mentre la storia si evolve".

Non è chiaro se queste sequenze della Terra saranno flashback, storie secondarie o se coinvolgeranno personaggi principali come Jake e Neytiri effettivamente trasportati lì, ma le possibilità narrative sembrano davvero infinite.

L'uscita di Avatar 2 è prevista per il 16 dicembre 2022.