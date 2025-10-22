Avatar: Fuoco e Cenere, Miley Cyrus anticipa il brano originale Dream as One

La star della musica ha annunciato sui social la collaborazione con il regista James Cameron che ha portato alla creazione del brano inedito.

Miley Cyrus ha annunciato via Instagram di aver inciso una canzone originale che farà parte della colonna sonora dell'atteso Avatar: Fuoco e cenere.

Per ascoltare il brano i fan dovranno attendere il 14 novembre, mentre l'album con le musiche tratte dal sequel diretto da James Cameron arriverà il 12 dicembre.

Il brano originale per Avatar: Fuoco e cenere

La cantante Miley Cyrus ha collaborato nella realizzazione della canzone, intitolata Dream as One, con Andrew Wyatt, Mark Ronson e Simon Franglen. La star della musica ha dichiarato: "Sono onorata nel sostenere Avatar: Fuoco e Cenere con una canzone originale".

Il brano, inoltre, ha un legame con le sue esperienze personali: "Avendo avuto personalmente a che fare con le conseguenze del fuoco ed avendo ricostruito dalle ceneri, questo progetto ha per me un significato profondo".

Miley ha quindi sottolineato: "Grazie, Jim, per l'opportunità di trasformare quell'esperienza in una medicina musicale. Le tematiche del film all'insegna dell'unità, della guarigione e dell'amore si rivolgono profondamente alla mia anima, ed essere una piccola stella nell'universo creato dalla famiglia di Avatar è realmente un sogno che diventa realtà".

Miley Cyrus, grazie al nuovo brano, potrebbe quindi forse puntare nuovamente a una nomination agli Oscar dopo aver provato a conquistare una statuetta con Beautiful That Way, il brano inserito nella colonna sonora di The Last Showgirl. Non resta quindi che attendere per scoprire se la star della musica, grazie alla sua collaborazione con James Cameron e il suo team, riuscirà a raggiungere un altro importante traguardo nella sua carriera, iniziata ancora giovanissima grazie alla serie Hannah Montana, che le ha persino permesso di diventare una 'leggenda' Disney.

Il ritorno di Avatar

I fan della saga Avatar, l'ambiziosa opera cinematografica ideata dal regista James Cameron, stanno attendendo ormai dal 2022 la continuazione della storia che proseguirà poi con un quarto e un quinto capitolo in arrivo nel 2029 e nel 2031.

Avatar: Fuoco e Cenere riporterà gli spettatori a Pandora in una nuova e coinvolgente avventura con al centro il marine diventato leader Na'vi Jake Sully (Sam Worthington), la guerriera Na'vi Neytiri (interpretata dal premio Oscar Zoe Saldaña) e la famiglia Sully.

Nel cast del film diretto da Cameron ci saranno inoltre alcuni ritorni e new entry, tra cui quelli di star come Sigourney Weaver, Stephen Lang, Kate Winslet, Cliff Curtis, Oona Chaplin, Jack Champion, Britain Dalton, Trinity Bliss e Bailey Bass.

I fan della saga possono attendersi, grazie agli spoiler condivisi dal cast e dai materiali promozionali, una nuova villain alla guida di uno dei clan esistenti nell'universo di Pandora, spettacolari sequenze d'azione e tante emozioni. Non mancheranno sul grande schermo anche graditi ritorni e nuovi personaggi, utili a gettare le basi per il futuro di Avatar.