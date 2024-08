Miley Cyrus premiata come la più giovane leggenda Disney di sempre:"Orgogliosa di essere stata Hannah Montana"

Miley Cyrus è diventata per la prima volta vincitrice di un Grammy quest'anno e ora è stata nominata la più giovane leggenda Disney di sempre al D23.

Lainey Wilson è salita sul palco per presentare la Cyrus, esibendosi in una vivace interpretazione del classico di Hannah Montana, The Best of Both Worlds. Dopo ha detto alla cantante: "Miley, voglio ringraziarti perché non hai mai avuto paura di uscire dagli schemi, sei sempre rimasta fedele a te stessa e, soprattutto, hai sempre spaccato".

La premiazione e le parole di Miley Cyrus

"Vi svelerò un piccolo segreto da Disney Legend: anche le leggende hanno paura. Io ho paura in questo momento, ma la differenza è che vado avanti e non mi fermo, e tutti voi potete farlo ogni singolo giorno. È leggendario avere paura di fare qualcosa e farla comunque. Non esiste il fallimento quando ci si prova", ha detto la Cyrus asciugandosi le lacrime.

"Nel 2005, la Disney aveva la missione di ricostruire l'azienda. Per questo hanno assunto Bob Iger e me", ha proseguito la Cyrus ridendo, ricordando il processo di selezione per il casting di Hannah Montana.

Miley Cyrus, Billy Ray Cyrus e Jason Earles in una scena di Hannah Montana

"Sono ancora qui, orgogliosa di essere stata Hannah Montana", ha detto la Cyrus. "Questo premio è dedicato ad Hannah, a tutti i suoi fantastici e fedeli fan e a tutti coloro che hanno reso il mio sogno una realtà", ha aggiunto la Cyrus, facendo riferimento all'omonima canzone di Hannah Montana.

Durante la cerimonia di domenica sera al D23 Expo di Anaheim, la Cyrus è stata premiata insieme alla costumista Colleen Atwood, Angela Bassett, Martha Blanding, membro del cast dei parchi Disney, James L. Brooks, James Cameron, Jamie Lee Curtis, Steve Ditko, artista dei fumetti Marvel, Harrison Ford, l'animatore Mark Henn, Frank Oz, Kelly Ripa, il disegnatore Joe Rohde e John Williams. Il programma di premiazione delle Leggende Disney è una hall of fame per gli individui che hanno avuto un impatto significativo sull'eredità Disney.

Miley Cyrus e Billy Ray Cyrus in una scena dell'episodio You Gotta Lose This Job di Hannah Montana

Il viaggio della Cyrus con la Casa del Topo è iniziato quando era solo una ragazzina, protagonista della popolarissima commedia di Disney Channel Hannah Montana nel ruolo di una ragazza normale con una doppia vita da pop star. La serie ha dato vita a un tour mondiale, a un film-concerto e a un lungometraggio, e ha reso la Cyrus un nome familiare. Ha attirato una media di 4,4 milioni di spettatori per episodio e detiene tuttora il record di trasmissione di serie via cavo con il rating più alto di sempre, grazie a un episodio del 2007 che ha registrato 10,7 milioni di spettatori.

In seguito la Cyrus ha doppiato Penny nel film Bolt - un eroe a quattro zampe dei Walt Disney Animation Studios, accanto a John Travolta. Ha ottenuto una nomination ai Golden Globe per la canzone I Thought I Lost You.

Nel corso del tempo si è liberata della sua immagine di teen idol con hit adulte come We Can't Stop, Wrecking Ball e Malibu, ma l'anno scorso è tornata alle origini con lo speciale documentario-concerto di Disney+ Endless Summer Vacation (Backyard Sessions). A 31 anni, la Cyrus è ora la persona più giovane ad essere stata nominata Leggenda Disney.