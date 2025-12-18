Avatar: Fuoco e Cenere, quanto ha incassato in Italia il primo giorno?

Alla prova del botteghino, Avatar: Fuoco e Cenere si conferma il film di Natale da battere, ecco come ha debuttato al botteghino italiano in attesa del debutto negli USA.

L'attesa è finita. Avatar: Fuoco e Cenere è nei cinema da ieri, dando il via a una folle corsa agli incassi che determinerà il futuro del franchise di James Cameron. Ma come si è comportato alla prova col botteghino italiano il film che torna a raccontare l'universo di Pandora?

Come da previsione, la pellicola interpretata da un supercast capitanato da Zoe Saldaña, Sam Worthington, Sigourney Weaver, Stephen Lang e Oona Chaplin, è schizzata in vetta alla classifica degli incassi con 1,1 milione di euro di incassi e 129.533 presenze (dati Cinetel). Si parla di un'uscita in 1.315 sale, con una media per sala di circa 2.430 euro.

La furiosa villain Varang, interpretata da oona Chaplin

Quanto ha incassato Fuoco e Cenere il primo giorno rispetto ai precedenti capitoli?

Per capire in prospettiva come si concluderà il primo weekend italiano per il film di Cameron possiamo dare un'occhiata ai numeri del debutto dei due capitoli precedenti. Come ricorda Cineguru, "il primo Avatar, uscito venerdì 15 gennaio 2010, aveva debuttato con 1,9 miliardi euro, chiudendo il primo fine settimana con poco meno di dieci miliardi per un totale di oltre 65 miliardi di euro". In una situazione completamente diversa, nel 2022 Avatar: La Via dell'Acqua ha aperto mercoledì 14 dicembre 2022 con 1,45 milioni, 165.210 spettatori e una media di 2.780 euro per copia.

Il trend sembra indicare cifre lievemente più basse rispetto al precedente capitolo, ma saranno i numeri a parlare nei prossimi giorni. Nel frattempo il botteghino italiano ha segnato una crescita del 159% rispetto a mercoledì 18 dicembre 2024 evidenziando quanto il pubblico sia affezionato al franchise di James Cameron, del cui ultimo capitolo parliamo nella nostra recensione di Avatar - Fuoco e Cenere.

Per quanto riguarda le altre posizioni della classifica, alle spalle di Avatar: Fuoco e Cenere resiste il film di Pio e Amedeo, Oi vita mia, che ha dribblato la concorrenza dei film di Natale 2025 al cinema, uscendo in anticipo. Altri 83.618 euro portano il film a 7,3 milioni complessivi. Zootropolis 2, campione di incassi del 2025, è terzo e vola a 13 milioni di euro, seguito dal documentario su Aldo, Giovanni e Giacomo, Attitudini: nessuna e dall'horror Blumhouse Five Nights at Freddy's 2.