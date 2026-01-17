28 anni dopo - Il tempio delle ossa, perché Aaron Taylor-Johnson non torna? La spiegazione della regista

Nia DaCosta, regista del nuovo film del franchise, ha spiegato il motivo dell'assenza della star di Kickass e Animali notturni nel capitolo uscito il 15 gennaio.

Aaron Taylor-Johnson, nonostante sia stato uno dei protagonisti di 28 anni dopo, non è della partita quest'anno nel sequel 28 anni dopo - Il tempio delle ossa. A spiegare il motivo della sua assenza ci ha pensato la regista Nia DaCosta.

La star Marvel aveva recitato nel film dello scorso anno nel ruolo di Jamie, un razziatore che vive sull'isola di Lindisfarne, dopo essere sopravvissuto all'epidemia del virus in Gran Bretagna insieme alla moglie Isla e al figlio Spike.

Il motivo dell'assenza di Aaron Taylor-Johnson in 28 anni dopo - Il tempio delle ossa

Nia DaCosta ha spiegato che la nuova trama non parla di Jamie ma di suo figlio Spike e del suo percorso di crescita lontano da casa: "Questa fase riguarda il non essere a casa e il non avere la sicurezza di un padre che ti salvi. Credo sia per questo che era davvero importante che Spike fosse da solo, a cercare di capire come muoversi nel mondo".

Dopo aver insegnato a Spike a cavarsela da solo, Jamie emerge come una figura sempre più problematica; il figlio scopre il tradimento di sua madre Isla e il rifiuto di Jamie di farla curare mentre peggiora. Una scelta che spinge il figlio a fuggire sulla terraferma insieme a sua madre per cercare l'aiuto del dottor Ian Kelson.

La nuova avventura di 28 anni dopo

La regista ha spiegato che la presenza di Aaron Taylor-Johnson non era prevista nel copione. Ovviamente, la possibilità di un ritorno di Jamie nella trama è possibile in seguito al destino di Isla e alle ripercussioni che potrebbe avere sul personaggio.

Il cast di 28 anni dopo - Il tempio delle ossa è costituito da Ralph Fiennes nel ruolo del dottor Ian Kelson, Jack O'Connell nel ruolo di Sir Jimmy Crystal, Alfie Williams nel ruolo di Spike, Erin Kellyman nel ruolo di Jimmy Ink, Chi Lewis-Parry nel ruolo di Samson, con la breve presenza di Cillian Murphy nel ruolo di Jim, uno dei personaggi chiave dei capitoli precedenti.