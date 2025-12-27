Zootropolis 3, il regista annuncia la data di uscita del sequel: "Sarà di certo meno di 9 anni"

I registi di Zootropolis, Jared Bush e Byron Howard, confermano che la terza parte della saga animata è già in fase di sviluppo, dopo il successo mondiale del secondo film.

Dopo l'attesa per Zootropolis 2, l'attesa dei fan si sposta già sul terzo capitolo. I co-registi Jared Bush e Byron Howard hanno rivelato dettagli sulla produzione, anticipando tempistiche e modalità creative, e confermando che la città di Zootropolis continuerà a farci ridere, riflettere e sognare nei prossimi anni.

Pianificazione e tempistiche per Zootropolis: verso il 2030

Durante una recente sessione di Q&A su Weibo, Jared Bush e Byron Howard hanno condiviso i primi dettagli su Zootropolis 3. Bush ha spiegato che il progetto si trova nella fase iniziale di "esplorazione delle idee", una tappa che occupa generalmente i primi 2-3 anni di un ciclo produttivo di cinque anni. In tono scherzoso, Bush ha attribuito a Howard la lentezza nel completare il secondo capitolo: "Byron è pigro; gli piace prendersela comoda", ha detto ridendo, per poi aggiungere che il prossimo film non subirà ritardi così lunghi. Howard, da parte sua, ha ammesso la sua inclinazione alla calma creativa: "Mi piace procedere lentamente, ma nove anni erano decisamente troppi. Promettiamo che la prossima volta non sarà così."

Zootropolis 2: un'immagine

Queste dichiarazioni fanno intuire che, se tutto procede secondo i piani, Zootropolis 3 potrebbe arrivare intorno al 2030, riducendo di molto il lungo intervallo che ha separato i primi due film. Nonostante l'attesa, i registi garantiscono che il tempo dedicato alla pianificazione sarà utilizzato per affinare la storia e i dettagli visivi, assicurando un'esperienza coerente con la qualità che il pubblico si aspetta dalla saga.

Le aspettative per il futuro di Zootropolis

Il secondo capitolo della saga ha già superato il suo predecessore, incassando globalmente 1,2 miliardi di dollari, rispetto all'1 miliardo del primo film, secondo Box Office Mojo. Questo risultato non solo conferma l'affetto del pubblico per la città popolata da animali antropomorfi, ma sottolinea anche la pressione e le aspettative che accompagnano il terzo episodio.

Locandina di Zootropolis 2

Bush e Howard intendono utilizzare il tempo extra a disposizione per sviluppare trame più profonde e personaggi ancora più memorabili, senza sacrificare l'umorismo e il messaggio sociale che contraddistinguono la saga.

La conferma di un ciclo produttivo pianificato e l'impegno dichiarato dei registi rassicurano i fan: la terza avventura di Judy Hopps e Nick Wilde sarà curata nei dettagli, pronta a conquistare nuove generazioni e a mantenere lo spirito brillante e ironico di questa città, dove anche i sogni più improbabili possono diventare realtà.